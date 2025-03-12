Хто і як обиратиме суддів для двох нових спеціалізованих адмінсудів? Мін’юст дав роз’яснення

Міжнародні експерти допомагатимуть ВККС обирати суддів для двох нових судів

Експертна рада з числа іноземців разом із Вищою кваліфікаційної комісією суддів (ВККС) обиратимуть суддів у два нових спеціалізованих адміністративні суди. Про це розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук в інтерв’ю «Главкому».

Урядовець зазначив: Експертна рада – це дорадчий орган з певними повноваженнями. Вона складатиметься з трьох представників, яких делегуватиме Рада суддів України і трьох представників міжнародних партнерів. Її присутність однозначно підвищує якість відбору суддів. Разом з тим, остаточне рішення – за ВККС.

«У Законі (ухваленому парламентом 26 лютого 2025 року – «Главком») є норма: якщо Експертна рада ухвалила рішення, що певний кандидат у судді не відповідає критеріям доброчесності або ця ж Рада не зуміла дійти консенсусу щодо того чи іншого претендента, тоді має відбутися спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Експертної ради. Подібна модель відбору успішно зарекомендувала себе при формуванні Вищого антикорупційного суду», – заявив урядовець.

Олександр Банчук зауважив: окрім Експертної ради та ВККС є ще дві інституції, які також можуть сказати вагоме слово. Це – Вища рада правосуддя, яка призначає і звільняє суддів та президент, який видає укази про призначення суддів.

За прогнозами заступника міністра юстиції, орієнтовно у III кварталі цього року повинен розпочатися конкурсний добір суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Як показує практика, приблизно на дев’ять місяців може розтягнутися ця процедура (весна 2026 року – «Главком»). Фінальне слово, як вище зазначалося, буде за Вищою радою правосуддя і президентом, який видає відповідні укази про призначення суддів.

Як повідомляв «Главком», 26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт нардепа Сергія Власенка про утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Вказані суди замість ліквідований у грудні 2022 року Окружний адміністративний суд Києва.