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G7 проведе зустріч глав МЗС у Канаді: говоритимуть про Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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G7 проведе зустріч глав МЗС у Канаді: говоритимуть про Україну
фото з відкритих джерел

Зустріч міністрів закордонних справ країн G7 відбудеться з 12 по 14 березня

У березні в Канаді зустрінуться очільники міністерств закордонних справ країн Групи семи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу офісу головування країни в G7.

Зазначається, що зустріч триватиме три дні. Там зокрема обговорюватимуть ситуацію в Україні.

На порядок денний винесені такі питання:

  • ситуація на Близькому Сході;
  • постійна підтримка України в умовах агресії Росії;
  • стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні;
  • тривалі кризи на Гаїті та у Венесуелі;
  • виклики миру та безпеці в Африці.

«Питання від міжнародного миру та безпеки до глобальної економічної стабільності та зростання, цифрового переходу, сучасних глобальних викликів і можливостей вимагають від нас спільної роботи для пошуку спільних рішень», – зазначили в офісі головування.

Нагадаємо, 24 лютого лідери країн G7 за участю України провели засідання онлайн під головуванням прем'єра Канади Трюдо. За словами Володимира Зеленського, це був дуже важливий знак підтримки нашої держави та людей. 

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Теги: Велика сімка Україна Канада МЗС

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