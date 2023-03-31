31 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

у цей день слід відмовитися від спокуси витрачати гроші, особливо великі суми, тому що будуть проблеми з фінансами

У цей день слід відмовитися від спокуси витрачати гроші, особливо великі суми, тому що будуть проблеми з фінансами

Завтра, 31 березня, в Україні святкують День флориста. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського.

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31 березня в Україні святкують День флориста. Хоча ця професія з'явилася на ринку спеціальностей зовсім недавно, але її відразу відзначили державні органи. Свято відзнчають на державному рівні.

Також 31 березня святкують Міжнародний день резервного копіювання. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги до важливості збереження цифрових даних під час роботи з ними.

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А ще 31 березня День Ейфелевої вежі. Саме цього дня 1889 року відбулося відкриття цього відомого символу Парижа. Свою назву вона отримала на честь творця – Густава Ейфеля.

31 березня святкують Міжнародний день декольте. Це неофіційне жартівливе свято, яке було створене у соціальних мережах. Спочатку подія отримала популярність в Інтернеті на території Йоганнесбурга.

Яке сьогодні церковне свято

31 березня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила Єрусалимського. Був єрусалимським патріархом в 351–387 роках. Народився в Єрусалимі 317 року та був висвячений єрусалимським патріархом святим Максимом на священника. Також він призначив його наставником катехуменів (кандидат у члени церкви в християнстві).

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Перший рік патріархату Кирила Єрусалимського був досить пам'ятним, адже тоді на небі над Єрусалимом з'явився знак хреста Господнього. Кирило відрізнявся тим, що був ревним поборцем правдивої віри від єресі, тому його тричі проганяли з престолу за наказом імператора. Закінчив своє праведне життя патріарх 387 року.

Традиції дня

Саме 31 березня прилітали лебеді з зимівлі, тому серед наших предків вважалося щасливим знаком побачити цього птаха. Існував цікавий обряд, за яким цього дня обов'язково купали дитину у воді з чистого струмка чи колодязя, щоб вона красивою і здоровою.

Що сьогодні не можна робити

Не варто позичати продукти та речі, особливо дитячі.

Якщо постригти нігті або волосся – будуть дрібні невдачі.

Також не можна ходити в гості 31 березня, тому що там залишиться його щастя.

Не витрачайте гроші, особливо великі суми, тому що будуть проблеми з фінансами.

Прикмети

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Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже розпустилися квіти мати-й-мачухи, отже квітень теплим буде;

ще не розтанув сніг – буде хороший приплід худоби;

вже з'явилися комарі – буде тепла і сонячна погода;

вже прилетіли лебеді – буде суха погода.

Іменини

Данило, Кирило, Едуард, Карпо.