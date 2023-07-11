Держприкордонслужба пояснила великі черги на митниці
Причина затримок на кордоні – збільшення пасажиропотоку в літній період
На роботу митниці поскаржилася волонтер та ведуча Ярослава Кравченко, яка повідомила, що простояла на кордоні з Польщею понад 12 годин. Вона назвала таку ситуацію «пеклом на митному посту».
«12,5 год. на пункті пропуску. Половина людей пропустили стикувальні рейси та літаки (хоч і закладали 10 год.). Провела певні підрахунки з обробки та пропуску, а ви може мені роз'ясните, де баг. Поки що можу сказати, що найжахливіша поїздка у моєму житті відбулася», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.
У коментарях до публікації користувачі поділилися схожим досвідом: хтось простояв на кордоні 15 год., а то й більше.
У Державній прикордонній службі пояснили в коментарі Hromadske, що причиною таких затримок є сезонне збільшення кількості пасажирів.
«В окремі дні й години навпроти різних пунктів пропуску кількість бажаючих одномоментно перетнути кордон може бути досить високою, що і призводить до черг», – сказав прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко.
У ДПСУ також порадили українцям відстежувати стан завантаженості пунктами пропуску на виїзд з України на українських ресурсах, а для в'їзду – на ресурсах суміжних країн.
За словами офіцера пресслужби Західного регіонального управління ДПСУ Олександри Кучковської, найбільші черги спостерігаються у вихідні дні. Вона рекомендує відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску на сторінках Західного регіонального управління у Facebook та на інформаційних ресурсах Прикордонної варти Республіка Польща.
Начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Краковець» Сергій Веретельник повідомив, що найбільші скупчення автотранспорту спостерігаються на вихідні – четвер, п'ятниця, субота. А ось у неділю та понеділок – велике скупчення машин у напрямку в'їзду в Україну.
Найшвидше проїхати через пункт пропуску на виїзд можна у понеділок та вівторок, а на в'їзд в Україну – у вівторок та середу.
Окремо слід виділити накопичення пасажирських автобусів. З урахуванням розкладу відправлень з вокзалів, більшість рейсових автобусів прибуває до кордону в другій половині дня і в першій половині ночі. І, відповідно, на пропускних пунктах їх одночасно опиняється багато.
Наразі автобусів побільшало і в ДПСУ пояснюють, що це пов'язано з відпускним сезоном та канікулами у дітей – люди вирушають на відпочинок організованими групами.
Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску «Краківець» та «Шегині». Також черги з автобусів можуть спостерігатись у «Раві-Руській» та «Грушеві».
Пішоходів пропускають лише у пункті пропуску «Шегині». У вихідні на пішому переході також періодично спостерігається накопичення. На вихід до суміжної держави можуть очікувати приблизно 100 людей.
До слова, популярний потяг Київ-Хелм продовжить курсувати попри те, що Польща запланувала ремонт колій.
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