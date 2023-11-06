6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще не здійснювати великі покупки

6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів та Всесвітній день без паперу. Віряни вшановують пам'ять Павла, архиєпископа Царгородського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни

5 листопада 2001 року Генеральна Асамблея ООН оголосила, що 6 листопада відзначається Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів.

ООН зазначала, що шкода, заподіяна навколишньому середовищу під час збройних конфліктів, призводить до погіршення стану екосистем та природних ресурсів на тривалий період після припинення конфліктів і часто торкається не тільки однієї держави і не тільки нинішнього покоління.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день без паперу

Всесвітній день без паперу – це щорічна кампанія, спрямована на зменшення кількості паперу, що генерується людьми у їхній щоденній роботі та особистому житті.

Всесвітній день без паперу був створений за ініціативи некомерційної організації «Асоціація з керування інформацією та зображеннями».

Організатори рекомендують населенню та підприємствам країн відмовитися від використання паперу хоча б на одну добу. Члени Асоціації переймаються тим, що людство неекономно витрачає цей ресурс на роботі та для особистих цілей. Метою святкування є залучення людей до скорочення витрат паперу у всьому світі.

Яке сьогодні релігійне свято

6 листопада віряни вшановують пам’ять архиєпископа Павла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Святитель Павло Сповідник, архієпископ Константинопольський жив у IV столітті. З дитинства долучився до християнства й багато часу присвячував молитвам.

Він був єпископом у Малій Азії. Тоді іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло зазнав переслідувань і гонінь. Проте він не зазнав мученицької смерті.

Що не можна робити цього дня

Не варто погано думати про інших.

Краще не здійснювати великі покупки.

Не можна в цей день починати нові справи.

Краще не виносити сміття з дому.

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Народні прикмети

Якщо зірки на небі здаються маленькими, то буде сніг.

Ворони збираються у великі зграї – до раннього снігопаду в цьому році.

Якщо з'явилося багато синичок, то зима буде ранньою.

Снігопад 6 листопада до сніжної зими.

Якщо вітру немає, то скоро буде похолодання.

Пам’ятні події 6 листопада

1657 – відбулася Корсунська рада, документ про українсько-шведський військово-політичний союз.

1860 – Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки

1919 – відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу – у цих умовах командування Української Галицької армії уклало перемир'я і союзний договір з Добровольчою армією.

1932 – на виборах у Німецькій Державі більшість голосів отримала партія націонал-соціалістів

1942 – відбувся перший політ німецького літака Хейнкель Heinkel He 219 «Пугач», на якому вперше в історії почали серійно встановлювати пневмокатапульту для пілота.

1944 – відновила свою роботу Київська радіостанція.

1951 – почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26. Початок історії Українського телебачення

1960 – у Києві запущена перша черга метрополітену – 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро».

1962 – Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР.

1964 – здано в експлуатацію Тернопільський порцеляновий завод.

1980 – у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.

1986 – у залізничній катастрофі на станції Користівка загинуло 44 особи, ще 100 були поранені.

1987 – у Києві відкрито 28-у станцію метрополітену – «Ленінська» (тепер «Театральна»)

1991 – розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима.