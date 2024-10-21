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Сирський назвав умову, за якої буде збільшено термін базової підготовки військовослужбовців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський назвав умову, за якої буде збільшено термін базової підготовки військовослужбовців
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду Джерело: https://censor.net/ua/n3515885
фото: Олександр Сирський, Facebook

Олександр Сирський: «У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі базової військової підготовки»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду з питань удосконалення підготовки військовослужбовців. Про це він повідомив у Facebook.

«Життя наших воїнів – безцінне, і найважливіша передумова його збереження – якісна підготовка на всіх етапах», – наголосив він.

За словами Сирського, у нараді взяли участь керівний склад Збройних Сил України, представники навчальних центрів та бойових бригад.

Головнокомандувач заслухав доповіді щодо аналізу системи підготовки, укомплектованості посад інструкторського складу в навчальних центрах та їх забезпечення необхідними зразками озброєнь і військової техніки.

Також була доповідь щодо пілотного проєкту, який вже впроваджується та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця. В рамках проєкту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів.  

Нагадаємо, базова підготовка новобранців в Україні залишає бажати кращого – можливо, через її терміни. Про це розповів головний сержант військової частини окремого штурмового батальйону «Арей» УДА, старший інструктор Михайло «Кот» Ковпак. Як розповів Ковпак, сама підготовка залежить від людини і від її навичок. Насамперед важливо збільшити термін навчання. Водночас він зауважив, що не вважає, що в навчальних центрах залишилися елементи «совка», особливо в ставленні до мобілізованих. Крім того, у його батальйоні бійців навчають не за старими підручниками, а враховуючи сучасні події, що відбуваються в країні:

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ військові військові навчання навчання мобілізація

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