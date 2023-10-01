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Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрову, День українського козацтва та День захисника та захисниць України
фото з відкритих джерел

Цьогоріч українці вперше відзначають свято 1 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя.

2023 року й надалі українці святкують це важливе релігійне свято 1 жовтня. В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрову, День українського козацтва та День захисника та захисниць України.

Нагадаємо, що до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

Історія свята

Згідно з легендою, свято бере свій початок з події 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися Пресвятій Богородиці та просити про порятунок.

Після цього біля храму з’явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом (омофором) і врятувала місто від нападників.

Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства
Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства
фото з відкритих джерел

В Україні Покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового отамана.

Привітання та листівки

Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже
І навалу окупантів з нашої країни жене!
Хай блакитне небо лише миром сяє!
Бог з Україною, тож добро перемагає!

***

Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже від бід і напастей. Нехай накриє Україну своїм божественним Покровом і захистить від горя і біди. Бажаю всім українцям спокійного, щасливого життя в мирній і процвітаючій країні! З Покровою Пресвятої Богородиці!

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки фото 1

***

Хай Мати Божа вас оберігає,
Від неприємностей застерігає.
Нехай дарує силу й процвітання,
І хай здійсняться всі бажання.
Нехай царює мир й любов в сім’ї,
Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов’ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч – щаслива сім’я і справжнє щастя!

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки фото 2

***

Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Не буде причини сумувати
І легко живеться!

***

Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Мати вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому!

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки фото 3

***

У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!

***

Хай Богородиця Діва своєю благодаттю спуститься на вашу домівку та захистить її від всього злого! Нехай жоден загарбник не завдасть вам шкоди, а молитви про перемогу захищають наших воїнів!

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки фото 4

***

Бажаю, щоб Богоматір
Тебе все життя оберігала,
Щоб не давала сумувати
І від проблем укривала.

***

Хай Богородиця оберігає ваш дім та всю нашу країну, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! Нехай у вас не трапляється лихо, злі помисли ніколи не з'являються у голові, а найближчі люди завжди будуть поряд та в безпеці!

Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки фото 5

***

У свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.

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Теги: свято свята

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