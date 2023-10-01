Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки

В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрову, День українського козацтва та День захисника та захисниць України

Цьогоріч українці вперше відзначають свято 1 жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці – це велике церковне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя.

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2023 року й надалі українці святкують це важливе релігійне свято 1 жовтня. В Україні у цей день відзначають відразу три важливих свята: Покрову, День українського козацтва та День захисника та захисниць України.

Нагадаємо, що до переходу на новоюліанський календар святкування припадало на 14 жовтня.

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Історія свята

Згідно з легендою, свято бере свій початок з події 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Жителі міста зібралися у храмі, почали молитися Пресвятій Богородиці та просити про порятунок.

Після цього біля храму з’явилася сама Діва Марія в оточенні ангелів, апостолів та пророків. Вона накрила людей своїм покровом (омофором) і врятувала місто від нападників.

Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства фото з відкритих джерел

В Україні Покрова вважалася одним з найважливіших свят козацтва. Запорізькі козаки цього дня обирали нового отамана.

Привітання та листівки

Хай Пресвята Богородиця ваш дім береже

І навалу окупантів з нашої країни жене!

Хай блакитне небо лише миром сяє!

Бог з Україною, тож добро перемагає!

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***

Нехай Божа Матір накриє вас своїм покривалом і вбереже від бід і напастей. Нехай накриє Україну своїм божественним Покровом і захистить від горя і біди. Бажаю всім українцям спокійного, щасливого життя в мирній і процвітаючій країні! З Покровою Пресвятої Богородиці!

***

Хай Мати Божа вас оберігає,

Від неприємностей застерігає.

Нехай дарує силу й процвітання,

І хай здійсняться всі бажання.

Нехай царює мир й любов в сім’ї,

Щоб поруч вірні друзі лиш були!

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Бажаю кожен день зустрічати з добротою і любов’ю в серці. Нехай Богородиця завжди посилає віру і силу, надію і сміливість. Нехай над тобою завжди буде мирне ясне небо, а поруч – щаслива сім’я і справжнє щастя!

***

Богородиці Покров –

Найбільше свято,

Принесе він Вам любов,

Багато благ прекрасних.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Не буде причини сумувати

І легко живеться!

***

Вітаю з Покровою Пресвятої Пречистої Богородиці! Нехай Божа Мати вбереже від зла, спрямує на щастя, допоможе зберегти в душі віру, доброту, любов. Затишку, світла, достатку і благодаті твоєму дому!

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У день Покрови бажаю вам мирного неба!

Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,

Щоб вдавалось у житті все, що треба,

А наша країна лише процвітала!

***

Хай Богородиця Діва своєю благодаттю спуститься на вашу домівку та захистить її від всього злого! Нехай жоден загарбник не завдасть вам шкоди, а молитви про перемогу захищають наших воїнів!

***

Бажаю, щоб Богоматір

Тебе все життя оберігала,

Щоб не давала сумувати

І від проблем укривала.

***

Хай Богородиця оберігає ваш дім та всю нашу країну, захищаючи мирне синє небо та всіх українців! Нехай у вас не трапляється лихо, злі помисли ніколи не з'являються у голові, а найближчі люди завжди будуть поряд та в безпеці!

***

У свято Покрови хочу побажати,

Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!

Хай радість будинок ваш не покидає,

А віра хай серце лише зігріває.