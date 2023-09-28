Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони

Цього року за новим церковним календарем Покровська субота припадає на 30 вересня

Щороку Покровська субота припадає на різні дати, залежно від дня святкування Покрови Пресвятої Богородиці

Цього року за оновленим церковним календарем Покровська субота припадає на 30 вересня, в останню суботу перед святом. Це один з поминальних днів у році, відомий також як батьківські суботи. У цей день вшановують пам'ять померлих близьких, родичів та знайомих.

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Традиції на Покровську батьківську суботу

Традиція згадувати померлих існувала ще в дохристиянський період. Покровська субота, як поминальний день, з'явилася в XVI столітті як спогад про православних воїнів, що загинули за Батьківщину. У цей день моляться за покій померлих близьких, особливо за покійних батьків, а також за українських військових, які не повернулися додому з фронту.

Щороку Покровська субота припадає на різні дати, залежно від дня святкування Покрови Пресвятої Богородиці.

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Що треба робити в Покровську батьківську суботу

Традиційно на Покровську суботу зранку йдуть до храму на поминальну службу. Там запалюють свічки за упокій, подають записки про поминання. Також приносять до храму панахиду з хлібом, випічкою, овочами, фруктами, і звичаєм є надавати милостиню нужденним.

Проте головне – це молитва, вважається, що таким чином християни просять у Всевишнього заступництва для померлих. Якщо немає можливості відвідати храм, то можна помолитися вдома.

У суботу перед святом Покрови традиційно відвідують могили померлих і приводять їх у порядок. Це особливо важливо, якщо могили знаходяться у занедбаному стані.

Увечері в Покровську суботу звичайно збираються сім'ями за одним столом. Серед страв часто подають кутю як символ вічного життя. За старовинними віруваннями, встановлюють більшу кількість посуду – для душ померлих.

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Що не можна робити

Церква забороняє замовляти панахиду за самогубцями.

Не можна поминати померлих алкоголем;

Залишати алкоголь та їжу на могилах; галасувати на кладовищах, сміятися;

Згадувати і говорити про тих, кого вже немає, погано;

Лаятися, лихословити, сваритися з близькими;

Займатися важкою фізичною працею.

Також не можна цього дня відмовляти в милостині та допомозі – нехай вона буде навіть невелика, важливий сам вчинок.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар.

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