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Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
Цього року за новим церковним календарем Покровська субота припадає на 30 вересня
фото з відкритих джерел

Щороку Покровська субота припадає на різні дати, залежно від дня святкування Покрови Пресвятої Богородиці

Цього року за оновленим церковним календарем Покровська субота припадає на 30 вересня, в останню суботу перед святом. Це один з поминальних днів у році, відомий також як батьківські суботи. У цей день вшановують пам'ять померлих близьких, родичів та знайомих.

Традиції на Покровську батьківську суботу

Традиція згадувати померлих існувала ще в дохристиянський період. Покровська субота, як поминальний день, з'явилася в XVI столітті як спогад про православних воїнів, що загинули за Батьківщину. У цей день моляться за покій померлих близьких, особливо за покійних батьків, а також за українських військових, які не повернулися додому з фронту.

Щороку Покровська субота припадає на різні дати, залежно від дня святкування Покрови Пресвятої Богородиці.

Що треба робити в Покровську батьківську суботу

Традиційно на Покровську суботу зранку йдуть до храму на поминальну службу. Там запалюють свічки за упокій, подають записки про поминання. Також приносять до храму панахиду з хлібом, випічкою, овочами, фруктами, і звичаєм є надавати милостиню нужденним.

Проте головне – це молитва, вважається, що таким чином християни просять у Всевишнього заступництва для померлих. Якщо немає можливості відвідати храм, то можна помолитися вдома.

У суботу перед святом Покрови традиційно відвідують могили померлих і приводять їх у порядок. Це особливо важливо, якщо могили знаходяться у занедбаному стані.

Увечері в Покровську суботу звичайно збираються сім'ями за одним столом. Серед страв часто подають кутю як символ вічного життя. За старовинними віруваннями, встановлюють більшу кількість посуду – для душ померлих.

Що не можна робити

  • Церква забороняє замовляти панахиду за самогубцями.
  • Не можна поминати померлих алкоголем;
  • Залишати алкоголь та їжу на могилах; галасувати на кладовищах, сміятися;
  • Згадувати і говорити про тих, кого вже немає, погано;
  • Лаятися, лихословити, сваритися з близькими;
  • Займатися важкою фізичною працею.
  • Також не можна цього дня відмовляти в милостині та допомозі – нехай вона буде навіть невелика, важливий сам вчинок.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна церква України перейшла на новий Новоюліанський календар.

Буде зміщено низку свят:

  • Різдво – 25 грудня (раніше 7 січня);
  • Покрова Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (раніше 14 жовтня);
  • Хрещення – 6 січня (раніше 19 січня);
  • Івана Купала – 24 червня (раніше 7 липня);
  • Благовіщення – 25 березня (раніше 7 квітня);
  • День святого Миколая – 6 грудня (раніше 19 грудня).
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Теги: церква алкоголь православна церква традиції календар

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