Адміністрація Порошенка анонсувала акцію «Дякую, Петре!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Учасників акції закликають зібратися о 19:00 біля будівлі Адміністрації президента країни

Адміністрація президента України закликала українців зібратися в центрі Києва 22 квітня і подякувати Петру Порошенку в рамках акції «Дякую, Петре!».

Про це йдеться в повідомленні відомства в Facebook.

«Давайте прийдемо і подякуємо Петру Порошенку за все що зроблено за ці 5 років, за асоціацію, безвіз, армію, децентралізацію і все інше», - заявили в адміністрації.

Учасників акції закликають зібратися о 19:00 біля будівлі Адміністрації президента країни.

Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».