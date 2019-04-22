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    Адміністрація Порошенка анонсувала акцію «Дякую, Петре!»

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    Петро Порошенко - Адміністрація Порошенка анонсувала акцію «Дякую, Петре!»
    Петро Порошенко

    Учасників акції закликають зібратися о 19:00 біля будівлі Адміністрації президента країни

    Адміністрація президента України закликала українців зібратися в центрі Києва 22 квітня і подякувати Петру Порошенку в рамках акції «Дякую, Петре!».

    Про це йдеться в повідомленні відомства в Facebook.

    «Давайте прийдемо і подякуємо Петру Порошенку за все що зроблено за ці 5 років, за асоціацію, безвіз, армію, децентралізацію і все інше», - заявили в адміністрації.

    Учасників акції закликають зібратися о 19:00 біля будівлі Адміністрації президента країни.

    Раніше посольство США офційно привітало Зеленського. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Зеленського також привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    А міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України і наголосив, що тепер він справді стане слугою народу.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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