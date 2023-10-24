Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розкішне життя у Монако. Близькі ексміністра Злочевського засвітилися на елітній яхті (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розкішне життя у Монако. Близькі ексміністра Злочевського засвітилися на елітній яхті (фото)
фото: скріншот відео Українська правда

Фігуранти кримінальних справ спокійно насолоджуються розкішним життям

Яхту ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, який зміг уникнути реального тюремного сроку, пішовши на угоду зі слідством у справі про хабар у $6 млн, помітили біля берегів Франції.

На яхті зокрема відпочивала донька Злочевського Карина, відповідні кадри можна побачити у YouTube-відео «Української правди».

Донька Злочевського Карина
Донька Злочевського Карина

Журналісти помітили розкішну яхту біля берегів Сан-Жан-Кап-ферру. Судно не здається в оренду, а його власник прихований. Яхту побудували в Італії у 2016 році, а зареєстрована вона на офшорну компанію на Кайманових островах, при цьому вартість складає €25 млн.

Журналісти 12 серпня запустили дрон довкола яхти і на палубі зафіксували компанію молодих людей, серед них була донька Злочевського Карина. 

Злочевський має двох доньок – Карину та Анну, імена яких і поєднуються у назві яхти «Каріанна».

8 фото
На весь екран

Також журналісти у своєму розслідуванні показали двох чоловіків на терасі біля 5-зіркового готелю Four Seasons. Один з них – громадянин України Роман Романенко, а поруч із ним чоловік, схожий на Сергія Чернова, який є одним із найбагатших людей у Оренбурзькій області РФ.

Крім того, на кадрах можна побачити, як повз них проходить Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського. В червні поточного року СБУ оголосила йому про підозру – йдеться про справу щодо привласнення майже 600 млн грн «Укртатнафти».

Розкішне життя у Монако. Близькі ексміністра Злочевського засвітилися на елітній яхті (фото) фото 1
Розкішне життя у Монако. Близькі ексміністра Злочевського засвітилися на елітній яхті (фото) фото 2

За інформацію українських правоохоронних органів, Кіперман залишив країну через два дні після повномасштабного вторгнення і наразі продовжує мешкати у Женеві.

Нагадаємо, «Главком» писав, що колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів.

Злочевський наприкінці 2014 року виїхав з України. Згодом Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК). У 2019 році підозру ексміністру було розширено – додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У червні 2020 року стало відомо, що керівникам САП та НАБУ пропонували $6 млн за закриття кримінального провадження, в якому фігурує власник газовидобувної компанії Burisma, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про винуватості між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До слова, у вересні 2023-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке адмініструє реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, знову відновило публічний доступ до нього, який з початком військової агресії РФ закрила влада.

Теги: відео Роман Романенко Монако YouTube розслідування Микола Злочевський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі
РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі
3 жовтня, 22:34
На лінії фронту може перебувати до кількох сотень таких штрафних загонів
«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна
3 жовтня, 16:14
Термін введення в експлуатацію розв’язки збільшиться, зауважили будівельники
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
30 вересня, 21:32
З останні три місяці антикорупційний суд утаємничив вироки у трьох резонансних справах за обвинуваченням Миколи Злочевського, Валерія Пацкана і Олега Горецького
Засекречена корупція. Як Феміда укладає угоди зі злом і скільки це коштує Правосуддя
20 жовтня, 12:34
Священник виправдовував агресію російських загарбників проти українського народу та підтримував країну-агресора
На Закарпатті священник УПЦ МП постане перед судом (фото)
28 вересня, 19:36
Затримали зловмисницю співробітники карного розшуку та слідчі за силової підтримки спецпризначенців
На Сумщині ворожка видурила в жінки майже два мільйони гривень
7 жовтня, 20:59
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ
Перевірка військкоматів та ВЛК: скільки відкрито кримінальних справ
10 жовтня, 10:10
Окупанта знищили бійці підрозділу «Signum» 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
ЗСУ показали, як окупант намагався втекти від українського дрона: епічне відео
14 жовтня, 18:47
Українські захисники знайшли сухпайок на позиціях, із яких вибили росіян
«Розпаковка» від прикордонників: бійці показали вміст російського сухпайка
21 жовтня, 16:59

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
16K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5909
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту