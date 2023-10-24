Розкішне життя у Монако. Близькі ексміністра Злочевського засвітилися на елітній яхті (фото)

Фігуранти кримінальних справ спокійно насолоджуються розкішним життям

Яхту ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, який зміг уникнути реального тюремного сроку, пішовши на угоду зі слідством у справі про хабар у $6 млн, помітили біля берегів Франції.

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На яхті зокрема відпочивала донька Злочевського Карина, відповідні кадри можна побачити у YouTube-відео «Української правди».

Донька Злочевського Карина

Журналісти помітили розкішну яхту біля берегів Сан-Жан-Кап-ферру. Судно не здається в оренду, а його власник прихований. Яхту побудували в Італії у 2016 році, а зареєстрована вона на офшорну компанію на Кайманових островах, при цьому вартість складає €25 млн.

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Журналісти 12 серпня запустили дрон довкола яхти і на палубі зафіксували компанію молодих людей, серед них була донька Злочевського Карина.

Злочевський має двох доньок – Карину та Анну, імена яких і поєднуються у назві яхти «Каріанна».

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Також журналісти у своєму розслідуванні показали двох чоловіків на терасі біля 5-зіркового готелю Four Seasons. Один з них – громадянин України Роман Романенко, а поруч із ним чоловік, схожий на Сергія Чернова, який є одним із найбагатших людей у Оренбурзькій області РФ.

Крім того, на кадрах можна побачити, як повз них проходить Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського. В червні поточного року СБУ оголосила йому про підозру – йдеться про справу щодо привласнення майже 600 млн грн «Укртатнафти».

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За інформацію українських правоохоронних органів, Кіперман залишив країну через два дні після повномасштабного вторгнення і наразі продовжує мешкати у Женеві.

Нагадаємо, «Главком» писав, що колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів.

Злочевський наприкінці 2014 року виїхав з України. Згодом Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК). У 2019 році підозру ексміністру було розширено – додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У червні 2020 року стало відомо, що керівникам САП та НАБУ пропонували $6 млн за закриття кримінального провадження, в якому фігурує власник газовидобувної компанії Burisma, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський.

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Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про винуватості між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До слова, у вересні 2023-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке адмініструє реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, знову відновило публічний доступ до нього, який з початком військової агресії РФ закрила влада.