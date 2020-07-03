Агресивний Путін виявився gay-friendly



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Путін стверджує, що в Росії немає обмежень прав громадян за сексуальною орієнтацією

Президент країни-агресорки дав волю росіянам при виборі сексуальної орієнтації

Своє ставлення до секс-меншин раптом висловив президент Росії Володимир Путін. Його слова у п'ятницю, 3 липня, наводить російські ЗМІ

«Нехай людина виросте, стане повнолітнім і сама визначить свою власну долю. Нав'язувати просто нічого не треба - ось ми проти чого», - заявив президент країни-агресорки. Він також зазначив, що «саме для цього» в Росії раніше й був прийнятий закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх.

Також Путін в ході зустрічі з членами робочої групи з підготовки поправок до конституції заявив, що «в Росії немає і не буде обмежень прав громадян за расовою ознакою, сексуальною орієнтацією, національністю і стосовно релігії».

Нагадаємо, Путін підписав указ «Про офіційне опублікування конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками», поправки наберуть чинності вже 4 червня.

Нагадаємо, що у Росії Центральна виборча комісії обробила 100% бюлетенів після голосування за внесення правок у Конституцію Росії.

Як повідомлялося, із 25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

До слова, окупанти в Криму обіцяли призи за голосування щодо поправок до Конституції РФ.

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ. В такому випадку він зможе знову балотуватися в президенти РФ у 2024 році.