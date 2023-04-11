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Ахметов йде ще в один суд проти Росії

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Ахметов йде ще в один суд проти Росії
«Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців»
фото з відкритих джерел

У 2018 році вже подавався позов по активах ДТЕК у анексованому Криму

Стягнуті з Росії гроші в майбутньому обіцяють спрямувати на фінансування відбудови України. Цей суд стосується активів на Сході, які були експропрійовані під керівництвом або контролем Росії в 2014-2017. 

Це десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі «Донбас Арена», в будівництво якої, було вкладено понад $400 млн.

«Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року. Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України», –  прокоментував сам Ахметов.

Раніше, у 2018 році вже подавався позов по активах ДТЕК у анексованому Криму, а у 2022 році – з переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу, у який потрапили п’ятеро українських доларових мільярдерів. Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року на $1,5 млрд – до $5,7 млрд, передусім завдяки урахуванню $1,886 млрд дивідендів, виплачених компанією «Метінвест» головному бенефіціару за підсумками 2021 року.

Теги: росія суд Рінат Ахметов

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