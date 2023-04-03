Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща

Польща готова розширити свою участь у рамках ядерного стримування НАТО

На тлі намірів Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі Польща може розглянути можливість розширення своєї участі у ядерному стримуванні в рамках військового альянсу НАТО. Про це сказав радник президента Польщі з питань безпеки Яцек Севера в інтерв'ю DPA.

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Так, на питання чи будуть ці країни наполягати на розміщенні ядерної зброї США на своїй території, Севера сказав: «Польща була б потенційно готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність, але розгортання ядерної зброї - це щось інше».

Він не уточнив, як саме бачить посилення участі Польщі в цій програмі, однак зазначив, що це може включати використання стратегічних бомбардувальників, які можуть застосовувати ядерну зброю.

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Як відомо, у жовтні минулого року президент Польщі Анджей Дуда також висловив зацікавленість у розширенні участі Варшави у групі ядерного планування НАТО.

США розмістили ядерну зброю в кількох європейських країнах у рамках програми НАТО, відомої як «розподіл ядерної зброї». Участь Польщі в ній поки що була обмеженою.

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.