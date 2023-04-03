Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща
Росія шантажує світ ядерною зброєю
фото ілюстративне

Польща готова розширити свою участь у рамках ядерного стримування НАТО

На тлі намірів Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі Польща може розглянути можливість розширення своєї участі у ядерному стримуванні в рамках військового альянсу НАТО. Про це сказав радник президента Польщі з питань безпеки Яцек Севера в інтерв'ю DPA.

Так, на питання чи будуть ці країни  наполягати на розміщенні ядерної зброї США на своїй території, Севера сказав: «Польща була б потенційно готова розширити свою участь і співпрацю в рамках ядерного стримування НАТО і взяти на себе відповідальність, але розгортання ядерної зброї - це щось інше».

Він не уточнив, як саме бачить посилення участі Польщі в цій програмі, однак зазначив, що це може включати використання стратегічних бомбардувальників, які можуть застосовувати ядерну зброю.

Як відомо, у жовтні минулого року президент Польщі Анджей Дуда також висловив зацікавленість у розширенні участі Варшави у групі ядерного планування НАТО.

США розмістили ядерну зброю в кількох європейських країнах у рамках програми НАТО, відомої як «розподіл ядерної зброї». Участь Польщі в ній поки що була обмеженою.

Нагадаємо, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Теги: ядерна зброя росія Білорусь Польща НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

посол Росії в Мінську Борис Гризлов
Росія «присуне ядерну зброю» до кордону із Польщею – Гризлов
Вчора, 22:37
Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли – ООН
Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли – ООН
31 березня, 21:29

Політика

У Фінляндії відбулися вибори до парламенту. Вперше до нього потрапила рекордна кількість жінок
У Фінляндії відбулися вибори до парламенту. Вперше до нього потрапила рекордна кількість жінок
Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща
Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща
Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями
Глава МАГАТЕ поїде до Москву найближчими днями
Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)
Турецький БПЛА Akinci з українським двигуном атакував ціль на відстані 140 км (відео)
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard: Захід готується до затяжної війни
НАТО передасть Україні 160 одиниць танків Leopard: Захід готується до затяжної війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
51K
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
15K
Кінець спорту. Як Міжнародний олімпійський комітет сприяє агресії Путіна
15K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
6282
«Квартал 95» висміяв Тищенка: нардеп накинувся на Кошового (відео)
5285
«Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу у Хмельницькому

Новини

Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58
Росія провалила так званий великий «зимовий наступ» – ISW
Вчора, 06:30
Квітень не поспішає дарувати сонячні промені: прогноз погоди на 2 квітня в Україні
Вчора, 05:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту