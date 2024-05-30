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Чеські ініціативи: Блінкен повідомив, коли Україна отримає снаряди

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чеські ініціативи: Блінкен повідомив, коли Україна отримає снаряди
Блінкен відзначив ініціативу Чехії з пошуку та закупівлі снарядів для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Ентоні Блінкен: «До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України»

Очікується, що вже до кінця 2024 року Україна отримає мільйон снарядів завдяки чеській ініціативі. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Праги, повідомляє Novinky. 

Блінкен розпочав свій візит до Праги з військового аеропорту в Кбеле, де він зустрівся з міністром оборони Яною Чорноховою. Там вони оглянули військову техніку, яку Чехія відправляє в Україну.

У своєму виступі Блінкен підкреслив, що Чехія багато в чому може стати прикладом для інших країн НАТО. 

Блінкен відзначив ініціативу Чехії з пошуку та закупівлі снарядів для ЗСУ. За його словами, очікується, що до кінця 2024 року у межах чеської ініціативи Україна отримає майже мільйон снарядів.

«Особливо я хочу привітати роботу Чехії в тому, щоб знайти по світу необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України», – заявив американський дипломат.

Блінкен також додав, що Чеська Республіка надіслала 600 мільйонів доларів прямої військової допомоги Україні, а також планує продовжувати навчати українських військовослужбовців.

«Це необхідно для того, щоб Україна могла протистояти РФ», – заявив очільник Держдепу США. 

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями».  15 країн ЄС і НАТО вже внесли понад 1,6 мільярда євро у чеську ініціативу з постачання боєприпасів. За його словами, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм прибудуть в Україну в червні, і країна може очікувати на першу партію найближчими днями.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн 
Теги: Ентоні Блінкен військова техніка Чехія

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