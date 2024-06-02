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Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто
26-річний молодик сховався у спеціально облаштованій ніші мікроавтобуса марки Renault
фото: ДПС України

Молодика притягнули до адміністративної відповідальності

У ході поглибленої перевірки транспортного засобу в пункті пропуску «Смільниця», прикордонники 7-го Карпатського прикордонного загону виявили спеціально обладнаний сховок, в якому перебував уродженець Рівненщини. Про це інформує Державна прикордонна служба.

26-річний молодик сховався у спеціально облаштованій ніші мікроавтобуса марки Renault.

Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто фото 1

Доступ до сховка став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу.

Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто фото 2

Зі слів чоловіка, у такий спосіб він мав намір потрапити до Німеччини. Водій автівки пообіцяв своєму таємному пасажиру, що довезе до пункту призначення за три тисячі доларів США.

Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто фото 3

Як результат, молодика притягнули до адміністративної відповідальності, натомість кермувальнику загрожує кримінальна – за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На відео, яке оприлюднили прикордонники, чоловік проявляє чудеса еквілібристики. Щоб поміститися під сидіння, йому довелося скластися майже вдвоє.

Теги: прикордонники водій чоловік кордон відео

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