Склався майже вдвоє: прикордонники затримали чоловіка, який хотів покинути Україну під сидінням авто

Молодика притягнули до адміністративної відповідальності

У ході поглибленої перевірки транспортного засобу в пункті пропуску «Смільниця», прикордонники 7-го Карпатського прикордонного загону виявили спеціально обладнаний сховок, в якому перебував уродженець Рівненщини. Про це інформує Державна прикордонна служба.

26-річний молодик сховався у спеціально облаштованій ніші мікроавтобуса марки Renault.

Доступ до сховка став можливим після демонтажу сидіння в пасажирському відділенні транспортного засобу.

Зі слів чоловіка, у такий спосіб він мав намір потрапити до Німеччини. Водій автівки пообіцяв своєму таємному пасажиру, що довезе до пункту призначення за три тисячі доларів США.

Як результат, молодика притягнули до адміністративної відповідальності, натомість кермувальнику загрожує кримінальна – за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

На відео, яке оприлюднили прикордонники, чоловік проявляє чудеса еквілібристики. Щоб поміститися під сидіння, йому довелося скластися майже вдвоє.