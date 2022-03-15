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    Селищна рада на Харківщині оголосила тендер: «купимо згорілі танки москалів»

    документ
    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Селищна рада на Харківщині оголосила тендер: «купимо згорілі танки москалів»
    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: територіальна оборона ЗСУ

    У тендерній документації замовник зазначив: «Чим більше, тим краще». Також опубліковане уточнення: «У кожному жарті є частка правди»

    Близнюківська селищна рада Харківської області 26 лютого оголосила тендер на закупівлю вживаних танків, у тому числі без башти, «горілі з кацапських військових частин». Очікувана вартість тендера становить 100 млн грн, повідомляється у системі ProZorro.

    У тендерній документації замовник зазначив таке: «Чим більше, тим краще; Для вирішення питання нехватки металолому; Можна танки, БМП, БТР тощо». Всього селищна рада вказала, що хоче придбати 500 штук техніки.

    Скріншот з ProZorro

    Скріншот з ProZorro

    Скріншот з ProZorro

    Скріншот з ProZorro

    У коментарях під закупівлею замовник вдався до жартів. Зокрема, відповідаючи на запитання невідомого потенційного учасника, чи купляють підбиту техніку з полоненими, селищна рада наголосила: «В разі потреби та Вашої зацікавленості в нашому Замовленні, ми готові внести зміни до тендерної документації. А якщо встигнемо підготувати стійло для вищевказаних пі******в то проведемо додаткові торги. СЛАВА УКРАЇНІ!!!».

    Пізніше на своїй фейсбук-сторінці Близнюківська селищна рада розмістила допис з оголошений тендером, підписавши: «У кожному жарті є доля правди».

    До речі, на цьому жарти селищної ради не закінчилися. Кодом тендерної закупівлі танків обрано: «Трактори, що були у використанні».

    За офіційними даними, на 15 березня втрати росармії в Україні становлять понад 13,5 тис. солдатів. Іще 40,5 тис. солдат отримали поранення, близько 500 – потрапили до полону.

    Крім цього, з початку війни знищено 1279 бойових броньованих машин, 404 танки, 150 артилерії, 81 літак, 95 гелікоптерів, три кораблі та катери.

    Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: війна літак тендер ProZorro #stoprussia
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    Селищна рада на Харківщині оголосила тендер: «купимо згорілі танки москалів»