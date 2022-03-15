Селищна рада на Харківщині оголосила тендер: «купимо згорілі танки москалів»

В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У тендерній документації замовник зазначив: «Чим більше, тим краще». Також опубліковане уточнення: «У кожному жарті є частка правди»

Близнюківська селищна рада Харківської області 26 лютого оголосила тендер на закупівлю вживаних танків, у тому числі без башти, «горілі з кацапських військових частин». Очікувана вартість тендера становить 100 млн грн, повідомляється у системі ProZorro.

У тендерній документації замовник зазначив таке: «Чим більше, тим краще; Для вирішення питання нехватки металолому; Можна танки, БМП, БТР тощо». Всього селищна рада вказала, що хоче придбати 500 штук техніки.

Скріншот з ProZorro

Скріншот з ProZorro

У коментарях під закупівлею замовник вдався до жартів. Зокрема, відповідаючи на запитання невідомого потенційного учасника, чи купляють підбиту техніку з полоненими, селищна рада наголосила: «В разі потреби та Вашої зацікавленості в нашому Замовленні, ми готові внести зміни до тендерної документації. А якщо встигнемо підготувати стійло для вищевказаних пі******в то проведемо додаткові торги. СЛАВА УКРАЇНІ!!!».

Пізніше на своїй фейсбук-сторінці Близнюківська селищна рада розмістила допис з оголошений тендером, підписавши: «У кожному жарті є доля правди».

До речі, на цьому жарти селищної ради не закінчилися. Кодом тендерної закупівлі танків обрано: «Трактори, що були у використанні».

За офіційними даними, на 15 березня втрати росармії в Україні становлять понад 13,5 тис. солдатів. Іще 40,5 тис. солдат отримали поранення, близько 500 – потрапили до полону.

Крім цього, з початку війни знищено 1279 бойових броньованих машин, 404 танки, 150 артилерії, 81 літак, 95 гелікоптерів, три кораблі та катери.

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.