Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі дрони: названо моделі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі дрони: названо моделі
Одним зі знищених дронів є розвідувальний «Орлан-10»
фото: mil.in.ua (ілюстративне)

Наші воїни знищили розвідувальний та ударний дрони

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю. Про це повідомило оперативне командування «Південь» у Facebook.

«17 червня 2023 року в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два безпілотники», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, наші захисники знищили розвідувальний безпілотник «Орлан-10» та ударний дрон «Ланцет».

Нагадаємо, триває 479-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Теги: безпілотник ЗСУ Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виття сирен мелітопольці чують у різних частинах міста
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
Вчора, 07:22
Система дистанційного мінування «Земледелие»
Ворог почав використовувати нові системи, щоб стримати наступ ЗСУ – Defence Express
15 червня, 15:58
Імовірно, ЗСУ вдарили по окупантах із HIMARS
ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW
15 червня, 05:50

Події в Україні

Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 16 осіб
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 16 осіб
На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі дрони: названо моделі
На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі дрони: названо моделі
Окупанти завезли до Криму комплекс «БАЛ»
Окупанти завезли до Криму комплекс «БАЛ»
Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров
Російські загарбники хочуть вивезти 300 дітей із Запорізької області до Чувашії – Федоров
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
За добу відбулося 22 бойових зіткнення: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
За добу відбулося 22 бойових зіткнення: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
39K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
33K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
25K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
19K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
18K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Сьогодні, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту