На Херсонщині ЗСУ знищили два ворожі дрони: названо моделі

Одним зі знищених дронів є розвідувальний «Орлан-10»

Наші воїни знищили розвідувальний та ударний дрони

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували два російські безпілотники в небі над Херсонською областю. Про це повідомило оперативне командування «Південь» у Facebook.

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«17 червня 2023 року в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено два безпілотники», – йдеться в повідомленні.

За словами військових, наші захисники знищили розвідувальний безпілотник «Орлан-10» та ударний дрон «Ланцет».

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Нагадаємо, триває 479-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.