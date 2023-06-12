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Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Невдоволення матерів мобілізованих росіян у Росії набирає загрозливих обертів
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
фото з відкритих джерел

РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляють підрозділи сформовані з в‘язнів

Влада РФ боїться невдоволення матерів мобілізованих росіян, а тому на ділянки фронту, де можливі великі втрати, командування відправляє завербованих в'язнів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

«Солдатські матері Росії давно почали об’єднуватись, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора», – написала Маляр.

За її словами, зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів.

« Тому РФ на ті напрямки, де будуть прогнозовано великі втрати, відправляє підрозділи, сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві», – підкреслила заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, 5 червня у Ростовській, Білгородській і Воронезькій областях РФ у радіоефірі прозвучало термінове звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він, нібито,  закликав росіян евакуюватися вглиб країни через вторгнення української армії і оголосив про загальну мобілізацію.

Також 2 червня начальник головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ генерал Євгеній Бурдинський повідомив про плани створити дві армії та два військові округи у 2023 році. Проте про необхідність створити Московський та Ленінградський військові округи говорив міністр оборони Росії Сергій Шойгу ще у грудні 2022 року. Тоді він пояснив це прагненням НАТО наростити військовий потенціал за рахунок Фінляндії та Швеції.

Теги: міністр військові Сергій Шойгу влада втрати

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