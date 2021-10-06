Арахамія вважає офшори Зеленського «нормальним процесом»

«Слуга» Арахамія зізнався, що його дружина має офшори на Сейшелах

Арахамія: «За 30 років тільки «Слуга народу» ухвалила антиофшорний законопроєкт»

Очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував офшори Володимира Зеленського. Нардеп назвав цю ситуацію «нормальним процесом», а також розповів про офшори своєї дружини на Сейшелах. Про це він зазначив під час брифінгу у Верховній Раді.

«Є дві сторони офшорів: негативна та позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене», – пояснив «слуга».

Також він згадав і про негативний бік офшорів.

«Негативна сторона офшорів – це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. Я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України – ред.) тільки «Слуга народу» ухвалила антиофшорний законопроєкт», – додав Арахамія.

Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або й донині є пов'язаними з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи

У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Нагадаємо, у розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.