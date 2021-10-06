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    Арахамія вважає офшори Зеленського «нормальним процесом»

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    &laquo;Слуга&raquo; Арахамія зізнався, що його дружина має офшори на Сейшелах - Арахамія вважає офшори Зеленського «нормальним процесом»
    «Слуга» Арахамія зізнався, що його дружина має офшори на Сейшелах
    фото скріншот відео

    Арахамія: «За 30 років тільки «Слуга народу» ухвалила антиофшорний законопроєкт»

    Очільник президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував офшори Володимира Зеленського. Нардеп назвав цю ситуацію «нормальним процесом», а також розповів про офшори своєї дружини на Сейшелах. Про це він зазначив під час брифінгу у Верховній Раді.

    «Є дві сторони офшорів: негативна та позитивна. Позитивна полягає в тому, що це зазвичай міжнародна юрисдикція. Якщо ви зараз подивитеся, наприклад топ-100 мільярдерів світу, то майже у кожного є офшорна компанія, на якій зберігається якесь майно, яке може бути захищене», – пояснив «слуга».

    Також він згадав і про негативний бік офшорів.

    «Негативна сторона офшорів – це потенційні якісь маніпуляції з податками. Ось із цим треба боротися. Я вам нагадую, що за 30 років (незалежності України – ред.) тільки «Слуга народу» ухвалила антиофшорний законопроєкт», – додав Арахамія.

    Розслідування Pandora Papers викрило, що 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, включно з колишнім британським прем'єром Тоні Блером, президентом України Володимиром Зеленським, королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Кенії Ухуру Кеніатою, а також впливові мільярдери були або й донині є пов'язаними з компаніями в офшорних юрисдикціях, у яких мінімізуються податки. Офшорні рахунки часто використовуються, щоб таємно розпоряджатися величезними сумами грошей і приховувати справжні статки особи

    У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

    Нагадаємо, у розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

    Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

    Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

    Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

    Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.

    Читайте також: Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?
    Теги: Володимир Зеленський президент майно
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    Арахамія вважає офшори Зеленського «нормальним процесом»