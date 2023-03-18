Третя світова через ордер на арешт Путіна: президент Сербії шокував своєю позицією

Вучич: «І нехай мене всі проклинають, у нас є тільки одна країна – Сербія, і ми повинні її зберегти. Єдиний порятунок для нас – ні в чому не брати участь»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є додатковим фактором тиску на країни, які продовжують співпрацювати з РФ. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

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Лідер Сербії переконаний, що Захід хоче чинити додатковий тиск на всіх тих, хто досі не був достатньо жорстким щодо Росії.

«Цілком очевидно, що світ скочується до додаткової ескалації конфлікту і прискорення конфлікту», – зауважив Вучич у зверненні до громадян на площі Чіра Мілекіча у межах візиту до району Срем.

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Він також сказав, що в світі відбуваються «певні події» і що над Сербією «нависла велика небезпека», але є речі, про які він не може говорити публічно, оскільки він не аналітик, а президент країни.

За його словами, Захід показав, що піде до кінця і що його не дуже турбує можлива ескалація конфлікту. Вучич вважає, що обидві сторони гратимуть за принципом «все або нічого», тобто підуть до кінця, і що наслідки у світі будуть набагато складнішими для всіх.

«І нехай мене всі проклинають, у нас є тільки одна країна – Сербія, і ми повинні її зберегти. Коли дехто каже, що переможе той чи інший, для нас немає ніякої перемоги, єдиний порятунок для нас – ні в чому не брати участь. Ви повинні зрозуміти, що це вже не має сенсу, хто б що не говорив. Єдине, чого не існує у світі – це раціонального підходу до вирішення проблем, як казав Ноам Хомський. Таке враження, що ніхто не хоче вирішити проблему, але хоче створити ще більшу», – наголосив Вучич.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором.

До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.

Зауважимо, Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».