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Третя світова через ордер на арешт Путіна: президент Сербії шокував своєю позицією

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Третя світова через ордер на арешт Путіна: президент Сербії шокував своєю позицією
Вучич боїться ескалації конфлікту, тож заявив про нейтралітет
фото з відкритих джерел

Вучич: «І нехай мене всі проклинають, у нас є тільки одна країна – Сербія, і ми повинні її зберегти. Єдиний порятунок для нас – ні в чому не брати участь»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є додатковим фактором тиску на країни, які продовжують співпрацювати з РФ. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

Лідер Сербії переконаний, що Захід хоче чинити додатковий тиск на всіх тих, хто досі не був достатньо жорстким щодо Росії.

«Цілком очевидно, що світ скочується до додаткової ескалації конфлікту і прискорення конфлікту», – зауважив Вучич у зверненні до громадян на площі Чіра Мілекіча у межах візиту до району Срем.

Він також сказав, що в світі відбуваються «певні події» і що над Сербією «нависла велика небезпека», але є речі, про які він не може говорити публічно, оскільки він не аналітик, а президент країни.

За його словами, Захід показав, що піде до кінця і що його не дуже турбує можлива ескалація конфлікту. Вучич вважає, що обидві сторони гратимуть за принципом «все або нічого», тобто підуть до кінця, і що наслідки у світі будуть набагато складнішими для всіх.

«І нехай мене всі проклинають, у нас є тільки одна країна – Сербія, і ми повинні її зберегти. Коли дехто каже, що переможе той чи інший, для нас немає ніякої перемоги, єдиний порятунок для нас – ні в чому не брати участь. Ви повинні зрозуміти, що це вже не має сенсу, хто б що не говорив. Єдине, чого не існує у світі – це раціонального підходу до вирішення проблем, як казав Ноам Хомський. Таке враження, що ніхто не хоче вирішити проблему, але хоче створити ще більшу», – наголосив Вучич.

Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором.

До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.

Зауважимо, Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій проти РФ й запроваджувати їх не збирається. Президент країни Вучич заявив, що буде виступати проти приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії, аж поки «над нашими головами не буде меча».

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Теги: війна путін Сербія

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