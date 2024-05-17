«Ситуація контрольована»: Генштаб повідомив, на яких напрямках точилося найбільше боїв

Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів на Харківщині

Українські підрозділи продовжують рішуче протидіяти спробам російських окупантів прорвати нашу оборону – найбільше боїв точилося на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 17:00 17 травня.

На Харківському напрямку, окрім району згаданого раніше села Стариця, ворог провів безуспішну атаку на напрямку Глибоке - Липці.

Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів – цього разу постраждали райони сіл Ізбицьке та Покаляне.

На Харківському напрямку за сьогодні втрати ворога становлять 35 російських окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 15 одиниць ворожої техніки, серед яких - танк, бойова броньована машина, артилерійська установка.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили спроби йти вперед в районах населених пунктів Новий, Андріївка та Іванівка. Завдали удару керованою авіаційною бомбою біля Північного.

На Покровському напрямку ворог продовжує активні дії - кількість боєзіткнень зросла до 21. Найбільший тиск на наші позиції ворог здійснює в районі Новоолександрівки. Також атакував біля Уманського і Нетайлового. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку загарбники вже 16 разів намагалися покращити тактичне положення. Отримують гідну відсіч від наших воїнів, кількість ворожих втрат уточнюється.

На Времівському напрямку окупанти завдали двох авіаударів в районі Старомайорського. В іншому – без змін.

На Придніпровському напрямку артилерійських обстрілів зазнали території біля Тягинки, Токарівки та Іванівки.

Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи. Ефективно працюють наші оператори fpv-дронів.

На решті напрямків суттєвих змін у обстановці на цей час не відбулося.

Наші воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.

Завдання угрупованням військ визначені та доведені.

Нагадаємо, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський.