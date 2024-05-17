Суд арештував рахунки двох найбільших онлайн-казино

ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни РФ

У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії

Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Про це йдеться в ухвалах суду від 13 травня, пише Liga.net.

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік.

У рішеннях суду сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.

«У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Укр гейм технолоджі» та ТОВ «Вбет Україна»… здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов'язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. «дропів», віртуальних активів)», – йдеться в рішеннях суду.

ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни Росії.

Що стосується «Вбет Україна», у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами Фонбет та Betcity.

Як сказано в рішенні суду, загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн,.

11 квітня гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції.

Йдеться про такі компанії:

ТОВ «Укр гейм технолоджі»

ТОВ «Турбо.юа»

ТОВ «Вікторія-софт»

ТОВ «Вбет Україна»

ТОВ «ТранітаДевелопмент»

ТОВ «Укр гейм консалтінг груп»

ТОВ «Софт констракт Україна»

ТОВ «Грандіс проперті лімітед»

ТОВ з іноземними інвестиціями «Королівська компанія розвитку»

ТОВ «Фаст кредит»

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов повідомив, що щодня українці витрачають майже 400 млн грн в онлайн-казино.