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В Одесі знову побито температурний максимум

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Одесі знову побито температурний максимум
10 січня в Одесі максимальна температура повітря склала 10,7°С
фото: depositphotos.com

Це третій температурний рекорд на Одещині у січні

В Одесі 10 січня зафіксували новий температурний рекорд. Попередній протримався з 2001 року. Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

У пʼятницю, 10 січня в Одесі максимальна температура повітря склала 10,7°С. Це на 0,1°С більше попереднього рекордного значення, яке зафіксували у 2001 році.

Погодні підсумки на Одещині за 10 січня
Погодні підсумки на Одещині за 10 січня
фото: Гідрометцентр Чорного та Азовсько морів/Telegram

Максимальна температура в Одеській області цього дня була в Ізмаїлі – 15,2 градуса тепла. Найменша – у Любашівці, 9,1 градуса.

Це третій температурний рекорд на Одещині у січні. Перший був 7 січня – тоді максимальна температура повітря склала 11,1°C. Другий – 9 січня, температура піднялась до 13,2°C.

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Теги: Одещина Одеса повітря рекорд

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