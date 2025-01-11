В Одесі знову побито температурний максимум
Це третій температурний рекорд на Одещині у січні
В Одесі 10 січня зафіксували новий температурний рекорд. Попередній протримався з 2001 року. Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
У пʼятницю, 10 січня в Одесі максимальна температура повітря склала 10,7°С. Це на 0,1°С більше попереднього рекордного значення, яке зафіксували у 2001 році.
Максимальна температура в Одеській області цього дня була в Ізмаїлі – 15,2 градуса тепла. Найменша – у Любашівці, 9,1 градуса.
Це третій температурний рекорд на Одещині у січні. Перший був 7 січня – тоді максимальна температура повітря склала 11,1°C. Другий – 9 січня, температура піднялась до 13,2°C.
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