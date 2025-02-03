Аварійні відключення електроенергії введено у дев'яти областях України

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії

Cпоживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів

Внаслідок ворожих обстрілів у дев'яти областях вимушено застосовано аварійні відключення. Про це повідомляє «Укренерго».

У компанії зауважили, що споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.

«Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення», – йдеться у повідомленні.

Споживачів електроенергії закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.

В «Укренерго» нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).