Байден заявив про роль Росії в карабаському конфлікті
Вашингтон повинен закликати Росію «припинити цинічні поставки зброї обом сторонам», зазначив Байден
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до припинення вогню і відновлення переговорів.
Відповідну заяву опубліковано на його офіційному сайті.
Так, політик висловив стурбованість ситуацією в Нагірному Карабасі. На його думку, спалах насильства може перерости в більш масштабний регіональний конфлікт, в зв'язку з чим треті країни в регіоні повинні залишатися осторонь.
США зобов'язані наполягати на збільшенні числа спостерігачів уздовж лінії зіткнення, а посередники Мінської групи повинні домагатися деескалації.
США зобов'язані переглянути свої програми допомоги, щоб гарантувати, що ніякі озброєння не могли бути використані в наступальних цілях.
Байден заявив і про роль Москви в конфлікті: Вашингтон повинен закликати Росію «припинити цинічні поставки зброї обом сторонам».
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.
До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.
На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.
Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.
Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.