Байден заявив про роль Росії в карабаському конфлікті



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Джо Байден заявив про роль Росії в карабаському конфлікті Фото: АР

Вашингтон повинен закликати Росію «припинити цинічні поставки зброї обом сторонам», зазначив Байден

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до припинення вогню і відновлення переговорів.

Відповідну заяву опубліковано на його офіційному сайті.

Так, політик висловив стурбованість ситуацією в Нагірному Карабасі. На його думку, спалах насильства може перерости в більш масштабний регіональний конфлікт, в зв'язку з чим треті країни в регіоні повинні залишатися осторонь.

США зобов'язані наполягати на збільшенні числа спостерігачів уздовж лінії зіткнення, а посередники Мінської групи повинні домагатися деескалації.

США зобов'язані переглянути свої програми допомоги, щоб гарантувати, що ніякі озброєння не могли бути використані в наступальних цілях.

Байден заявив і про роль Москви в конфлікті: Вашингтон повинен закликати Росію «припинити цинічні поставки зброї обом сторонам».

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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