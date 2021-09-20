Байден пояснив слова про Путіна – «вбивцю»

На початку березня в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею

Глава Білого дому зазначив, що його коментар «не був чимось навмисним»

Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав «вбивцею» російського президента Володимира Путіна. Байден підкреслив, що просто відповів на поставлене запитання, пише ABC News.

Так, у новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його «вбивцею».

У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу «не був чимось навмисним».

«Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему», – заявив президент США.

До слова, Кучма радить не питати у Зеленського, чи Путін убивця.

Нагадаємо, на початку березня в одному з інтерв'ю президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Водночас Путін відповів американському лідеру та сказав, що «хто обзивається, той сам так називається».