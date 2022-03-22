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    Події в Україні

    США вже почали відправку нової партії зброї Україні, – ЗМІ

    Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade - США вже почали відправку нової партії зброї Україні, – ЗМІ
    Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade
    Фото із сайту bbc.com

    Поставки нової допомоги США почалися, але ще не надійшли в Україну

    В Пентагоні заявили, що відправлення нової партії зброї на суму $800 млн вже розпочалося, однак ще не надійшло до України. Про це повідомляє CNN.

    «Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром», – заявиви журналістам старший представник Пентагону.

    Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

    Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.

    «Відвантаження, безумовно, почалися», – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.

    Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.

    Нагадаємо, Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна.

    Також Велика Британія надасть для ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    США вже почали відправку нової партії зброї Україні, – ЗМІ