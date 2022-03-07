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    Байден проведе нараду з Макроном, Шольцем та Джонсоном

    Байден проведе нараду з Макроном, Шольцем та Джонсоном
    фото з відкритих джерел

    Зустріч по відеозв'язку відбудеться сьогодні

    У Білому домі повідомили, що президент Джо Байден сьогодні, 7 березня, обговорить із відеозв'язку з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном ситуацію в Україні.

    Також, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії з огляду на те, що Кремль продовжує війну проти України, жертвами якої є велика кількість цивільного населення.

    Нагадаємо, Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів.

    Зазначимо, Польща вважає, що лише повне ембарго на всі енергоносії з Росії може зупинити війну РФ проти України.

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    Теги: США Німеччина Джозеф Байден Франція Велика Британія Україна Еммануель Макрон президент населення Боріс Джонсон Олаф Шольц
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    Байден проведе нараду з Макроном, Шольцем та Джонсоном