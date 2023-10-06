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Порушення закону про мову: стало відомо, скільки скарг отримав мовний омбудсмен

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Порушення закону про мову: стало відомо, скільки скарг отримав мовний омбудсмен
Найбільше звернень щодо порушення законодавства про державну мову було в Києві
фото з відкритих джерел

Найбільше скарг про порушення мовного закону стосується мови інтернет-представництв, обслуговування, реклами та вивісок

За дев'ять місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення порушення мовного закону. Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

842 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів, 492 звернення – порушень безпосередньо під час обслуговування, 185 – надання інформації про товари й послуги (меню, цінники, розрахункові документи тощо).

Також громадяни скаржаться на недотримання вимог законодавства щодо мови інформації для загального ознайомлення та реклами. За 2023 рік вже надійшло 436 звернень громадян щодо зовнішньої реклами та вивісок.

144 звернення стосувалися порушень мовного Закону в органах влади, 52 – установах комунальної та державної власності, 92 – у сфері культури та 138 – у медіа.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову в місті Київ (1109 звернень), Харківській (448), Одеській(388), Дніпропетровській (233), Київській (125), Миколаївській(46), Запорізькій (51), Полтавській (44) та Львівській (42) областях.

Порушення закону про мову: стало відомо, скільки скарг отримав мовний омбудсмен фото 1

За результатами розгляду звернень громадян з метою усунення та недопущення в подальшому порушення законодавства про державну мову Уповноваженим вжито заходів реагування – проведення державного контролю та накладення на порушників санкцій, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал, бо почав виправдовувати російську мову та російську продукцію, яку продає «Укрпошта». 

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Теги: мова закон українська мова

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