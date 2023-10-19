Парламент має нарешті визначитися: депутати є лобістами московських попів чи готові раз і назавжди заборонити діяльність РПЦ на території України

Рада підтримала у першому читанні урядовий проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій.

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Я голосував «За», як і фракція «Європейської Солідарності». Але сам цей закон не заборонить російську церкву. Буду подавати поправки до другого читання. За що голосувала Рада?

Аналіз

Урядовий 8371 пропонує через в загальних рисах прописану процедуру заборони діяльності релігійних організацій, «які афілійовані із центрами впливу» в РФ.

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ДЕСС ( Служба свободи совісті ) проводить релігієзнавчу експертизу діяльності релігійних організацій щодо виявлення підлеглості в канонічних питаннях до РО з країни-агресора;

Якщо експертизою буде встановлено порушення, видається припис про їх усунення;

Якщо впродовж місяця порушення не усунене, звернення до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації;

У чому вбачаються недоліки законопроекту 8371 (урядовий)?

По-перше, він регулює значно менший обсяг питань, порівняно наприклад з депутатським законопроектом 8221, який навіть не виноситься в зал, хоча був зареєстрований і одноголосно підтриманий профільним комітетом значно раніше.

По-друге, головним недоліком є розтягнутість запровадженої ним процедури в часі. Процедура може тривати буквально роки.

Якщо предметом судового спору буде обґрунтованість експертизи наприклад, суд буде зобов’язаний призначати судову експертизу. Але в країні не існує атестованих судових експертів по релігієзнавчій експертизі. Також відсутні зареєстровані методики їх проведення.

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У законопроекті відсутня процедура перевірки повноти виконання припису через встановлені статтею 19 Конституції обмеження ДЕСС може лише визнати факт повного виконання припису навіть якщо це буде неправда і не має повноважень це перевірити.

За законопроектом припис ДЕСС не є обов’язковим до виконання для релігійної організації, оскільки законопроект не містить обов’язку релігійної організації виконувати припис. А відтак, ДЕСС не може зобов’язати організацію виконати дії, які для неї не є обов’язковими.

Законопроект залишає невизначеною долю майна забороненої релігійної організації, договорів оренди державних і комунальних об’єктів тощо.

До законопроекту є багато інших питань.

Висновки

Замість того, щоб раз і назавжди на законодавчому рівні заборонити діяльність на території України ворожої структури – РПЦ та її попів-кгбістів в цілях національної безпеки, що повністю відповідає європейському праві і реалізовано у інших країнах (як наприклад Латвія), прийняття законопроекту 8371 – це імітація і розтягнення рішення на роки.

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Наприклад розгляд справи про заборону Комуністичної партії України тривав 8 років. Позов був поданий 8 липня 2014 року, тоді як рішення про її заборону в апеляційному суді прийняте 5 липня 2022 року.

І приймаючи законопроект 8371 ми не говоримо про заборону цілої структури московської церкви в Україні, ідеться про заборону конкретних релігійних організацій, яких тисячі.

Ми також не вирішуємо питання майна російських церков. Що сьогодні особливо гостро строїть для тих громад, які перейшли в ПЦУ, але не можуть використовувати культові споруди, збудовані за кошти прихожан.

Але навіть за такий беззубий законопроєкт ми проголосували.

Бо парламент має нарешті визначитися: депутати є лобістами московських попів чи готові раз і назавжди заборонити діяльність РПЦ на території України в цілях національної безпеки. Особливо під час війни.