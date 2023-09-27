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Військовий облік для жінок із медичною освітою: Ляшко повідомив, чи будуть зміни із 1 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий облік для жінок із медичною освітою: Ляшко повідомив, чи будуть зміни із 1 жовтня
Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року мають стати на облік у центрах комплектування
фото з відкритих джерел

 Віктор Ляшко: «Медичні професії для жінок і фармацевтична освіта підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку»   

Для військовозобов'язаних жінок з медичною освітою із 1 жовтня особливих змін не передбачається. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«З 1 жовтня нічого не зміниться. Медичні професії для жінок і фармацевтична освіта для жінок з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку і який затверджувався наказом міністра оборони. Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік. Медичні професії виокремили вже прямо в законі, зазначивши, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають постановці на військовий облік, а також і інші спеціальності, які визначені у переліку, затвердженому наказом Міністерства оборони», – пояснив Ляшко.

Він нагадав, що уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 жовтня 2023 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою до кінця 2026 року мають стати на облік у центрах комплектування.

Ляшко додав, що до постанови уряду, яка регулює питання перетину державного кордону, поки що змін, які стосуються жінок з медичною та фармацевтичною освітою, не внесено.

«Обмеження щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою можуть застосовуватися тільки тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується», – пояснив міністр.

Він зазначив, що кожен суб'єкт господарювання має у структурі людину, яка веде мобілізаційний облік. «Ведуться певні списки, які діляться на категорії: офіцерський, старшинський, рядовий склад. Ці дані передаються до центру комплектувань. Тому зараз є законодавча вимога, є встановлений порядок, є певна інструкція Міністерства оборони, що повинні всі зробити, за якою формою подати ці документи», – сказав Ляшко.

Раніше МОЗ повідомив, які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня.

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Теги: жінка Віктор Ляшко документи закон освіта міністр

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