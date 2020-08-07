Білорусь депортує затриманих українських журналістів до Одеси
Затримана українська журналістка Ірина Ромалійська розповіла, що з нею «все гаразд»
Журналістам заборонили в'їзд до Білорусі
Білорусь депортує затриманих у Мінську журналістів телеканалу «Настоящее время».
Про це повідомив у Facebook прессекретар Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.
За його словами, журналістів відвезли до мінського РУВД, а тепер збираються депортувати.
«Ірина (журналістка Ірина Ромалійська, - ред) встигла сказати: «Готель, аеропорт», – розповів Горецький.
Ромалійська на своїй сторінці у Facebook додала, що із затриманими журналістами все гаразд.
«Нас висилають до Одеси. Думаю, через пару годин будемо. І всім вліпили заборону на в'їзд», – повідомила українська журналістка.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в Білорусі.
У МЗС України вже відреагували на затримання журналістів у Мінську.
Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.
До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень.
Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.
Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».
Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.
Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.