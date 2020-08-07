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    Білорусь депортує затриманих українських журналістів до Одеси

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    <p><span>Затримана українська журналістка Ірина Ромалійська розповіла, що з нею &laquo;все гаразд&raquo;<o:p></o:p></span></p> - Білорусь депортує затриманих українських журналістів до Одеси

    Затримана українська журналістка Ірина Ромалійська розповіла, що з нею «все гаразд»

    Журналістам заборонили в'їзд до Білорусі

    Білорусь депортує затриманих у Мінську журналістів телеканалу «Настоящее время».

    Про це повідомив у Facebook прессекретар Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.

    За його словами, журналістів відвезли до мінського РУВД, а тепер збираються депортувати.

    «Ірина (журналістка Ірина Ромалійська, - ред) встигла сказати: «Готель, аеропорт», – розповів Горецький.

    Ромалійська на своїй сторінці у Facebook додала, що із затриманими журналістами все гаразд.

    «Нас висилають до Одеси. Думаю, через пару годин будемо. І всім вліпили заборону на в'їзд», – повідомила українська журналістка.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка. Попередньо, причиною затримання журналістів є нібито відсутність акредитації на роботу в Білорусі.

    У МЗС України вже відреагували на затримання журналістів у Мінську.

    Як повідомлялося, з початком передвиборчої компанії влада Білорусі почала активно затримувати активістів, учасників опозиційних мітингів та журналістів, які їх висвітлювали.

    До слова, у Білорусі на на дострокових виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень. 

    Як повідомлялося, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

    Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».

    Дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

    Напередодні стало відомо, що російських спостерігачів не запросили на вибори президента Білорусі.

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