Більше 14 тис. військових убито і поранено під час бойових дій на Донбасі, - Луценко



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Фото: rbc.ua

За інформацією генпрокурора, від початку поточного року вбито і поранено 320 військових

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що 14 тис. 377 військовослужбовців Збройних Сил України убито і поранено під час бойових дій на Донбасі. Про це він сказав у своєму відеозверненні на Facebook.

За його інформацією, від початку поточного року вбито і поранено 320 військових.

Луценко також підкреслив, що всі офіцерські посади в терористичних угрупованнях «ДНР»/»ЛНР» займають кадрові російські військові.

У зв'язку з цим він вважає некоректними заяви президента Володимира Зеленського про те, що РФ втратила контроль над своїми найманцями на сході України.

Луценко також повідомив, що Генеральна прокуратура відкрила три кримінальні провадження за фактами підготовки до фінансування тероризму, державної зради і перешкоджання Збройним Силам через заяви президента Володимира Зеленського та другого президента, представника України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще 11 дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.