Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації

За наявності сприятливих умов бізнес готовий розвивати розподілену генерацію, – Асоціація

В Україні необхідно створити сприятливі умови для розвитку розподіленої генерації, щоб бізнес побудував в Україні до 1 000 МВт децентралізованих потужностей. Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

Він пояснив, що у разі створення державою умов для розвитку розподіленої, зокрема вкрай дефіцитної через обстріли росії маневреної генерації, бізнес міг би до кінця року побудувати 500-1000 МВт таких потужностей.

«Думаю, що все-таки до 1000 МВт потужності ще можна було б встигнути побудувати на зиму, якщо почнемо робити все це вже сьогодні. Якщо більш реально дивитися, можливо, половину з цього встигнемо поточного року», – сказав Гелетуха.

При цьому він акцентував, що необхідно запустити процес, щоб ці тисячі мегават почали з'являтися.

«Якщо ми цього не запустимо зараз, то й наступного року матимемо дефіцит», – зауважив Гелетуха.

Голова БАУ зазначив, що асоціація надіслала листа Володимиру Зеленському, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю, міністру енергетики Герману Галущенку та керівникам низки інших міністерств і відомств, у якому запропонувала ухвалити програму розвитку розподіленої генерації в Україні, в якій були би передбачені акумульовані пропозиції від бізнесу.

Серед них – зняття прайс-кепів (цінових обмежень – ред.) на ринку електроенергії, доступність кредитної програми "5-7-9" для об'єктів енергетики, суттєве спрощення підключення до мереж, поширення на розподілені об'єкти умов закону щодо підтримки проєктів зі значними інвестиціями, а також створення посади першого віцепрем'єра, відповідального за енергетику, який координував би весь цей розвиток, бо рівня міністерства для цього замало.

«Бізнес готовий це робити, але перш ніж вкладати інвестиції, він усе порахує. І доки немає умов, якихось зрозумілих термінів окупності хоча б у межах п’яти років, ані внутрішні інвестори, ані іноземні банки в це не вкладатимуть», – висловив переконання голова БАУ, додавши при цьому, що Україна має катастрофічний дефіцит маневрових потужностей, який могли би замінити саме невеликі об'єкти генерації.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що перепоною для будівництва розподіленої генерації в Україні є борги балансуючого ринку електроенергії.