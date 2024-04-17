Bloomberg: Байден став ситуативним союзником Путіна, захищаючи російські НПЗ від України

Путін виправдовує удари по українських електростанціях помстою за українські атаки на російські нафтопереробні заводи

Росія протягом кількох тижнів проводить інтенсивні авіаудари по енергоносіях в Україні та безкарно бомбить позиції української оборони

Президент США Джо Байденом опинився по один бік із російським диктатором Володимиром Путіним через українські удари по НПЗ у Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання нагадує, що Росія протягом кількох тижнів проводить інтенсивні авіаудари по енергоносіях в Україні та безкарно бомбить позиції української оборони. Президент Путін виправдав атаки на українські електростанції як відплату за атаки України на російські нафтопереробні заводи. І це було б лише порожньою балаканиною з огляду на всі попередні удари росіян по енергетиці України якби не одна обставина, пише видання.

«Незвичайно те, що США в цьому питанні на одному боці з Путіним. Адміністрація Джо Байдена публічно виступила проти ударів України по нафтопереробних заводах, очевидно, побоюючись впливу на світові ціни на нафту», – йдеться у матеріалі.

Bloomberg зауважує, що українському керівництву важко сприймати таку позицію США з огляду на те, що Україна давно просить союзників щодо більшої військової допомоги. Особливо систем протиповітряної оборони.

«Захід залишається розколотим щодо того, наскільки сильно слід тиснути на ядерну Росію, щоб допомогти Україні перемогти», – йдеться у матеріалі видання.

Bloomberg зазначає, що нерішучість у США та Європі створює зону невизначеності, що на руку Путіну та його режиму.

Нагадаємо, що раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.