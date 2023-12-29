Федерація транспортників звернулась до віцепрем'єра Кубракова через списання вагонів

Федерація також звертає увагу на те, що з початком війни обсяги перевезень залізницею суттєво скоротились

Списання вантажних вагонів несе реальну загрозу для відновлення економіки

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликала віце-прем’єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова скасувати Наказ МІУ, яким затверджується порядок списання старих вантажних вагонів. Як пояснили у ФРТУ, введення в дію цього наказу створить штучний дефіцит вагонів на ринку, і як наслідок – призведе до скорочення ВВП та податкових надходжень.

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«Поточний стан економіки України є глибоко кризовим, а подальша дія Наказу зі списанням вагонів несе реальну загрозу для цілих галузей економіки України. У 2024 році, як і попередні два роки, усі зібрані всередині країни податки уряд спрямує на війну. Дефіцит бюджету очікується на рівні 1,6 трлн. грн., або 20,6% від ВВП. Тому вже зараз необхідно вживати заходів щодо стабілізації економіки та підтримку галузей», – підкреслюють у ФРТУ.

У Федерації переконані, що в таких економічних умовах недоречно обмежувати строки експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби, адже такі обмеження можуть створити штучний дефіцит вантажних вагонів в Україні.

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«Це неодмінно призведе до зриву відвантаження сировини та готової продукції, зменшення і так низьких обсягів виробництва та експорту підприємствами України в різних галузях, які тільки почали відновлювати виробництво завдяки частковому розблокуванню морських портів України. Як результат – скорочення ВВП, податкових та валютних надходжень, зростання безробіття. Негативний ефект для української економіки в цілому буде вимірюватися десятками мільярдів гривень», – застерігають у ФРТУ.

Федерація також звертає увагу на те, що з початком війни обсяги перевезень залізницею суттєво скоротились. Завдяки ЗСУ та МІУ наразі реалізується ініціатива з розблокування портів Україні: у разі її успішного продовження загальний обсяг перевезень може становити 80%-90% від довоєнного рівня, що й без наказу створить великий дефіцит на ринку вагонів.

«Дефіцит вантажних вагонів призведе до спекулятивного зростання цін на їхню оренду та неможливості фізично перевезти вантажі, що потрібні економіці України та Українській армії. Це серйозно вплине на сектор оборони і загрожує національній безпеці», – наголосили у ФРТУ.

ФРТУ також звертає увагу на те, що в цивілізованому світі нема такого явища як списання технічно справних вагонів за віком. США орієнтуються на максимально можливе продовження строку корисного використання вагонів, а в Європі, як правило, не існує обмежень з експлуатації вагонів, базуючись на роках випуску – тобто якщо вагон в належному технічному стані, то немає жодних проблем з його використанням.

З огляду на це, ФРТУ закликала відмовитися від адміністративних заходів щодо обмеження строків експлуатації вагонів на основі року випуску та натомість запровадити як критерій стан рухомого складу.