Болгарський урядовець зробив дуже різку антиросійську заяву

У Болгарії заявили, що готові допомогти Україні, яка бореться з російським агресором

Росія – агресор, а російський посол дозволяє собі те, що неприпустимо

Болгарія допоможе країні, яка бореться з агресором. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і співголова партії «Продовжуємо зміни» Асен Василєв під час прес-конференції в Болгарському телеграфному агентстві, передає кореспондент «Главкома».

За словами урядовця, проти Болгарії відбувається безпрецедентна економічна агресія.

«Болгарію внесли до списку ворогів. Посол Росії дозволила собі вислови, які несумісні з її статусом посла. Якби посол Болгарії дозволив собі подібні вислови в Росії, його, мабуть, давно б вислали. Попри те, що Болгарія напряму не відправляла країні зброю, все це відбувається. Це не є чимось новим чи дивним. Треба лише повернутися трохи назад. Друга світова війна, Болгарія тоді не оголошувала війну СРСР. Болгарія підтримувала з СРСР дипломатичні відносини протягом усієї Другої світової війни. Болгарія не посилала війська на Східний фронт і все ж Радянський Союз оголосив війну Болгарії і ввійшов сюди своєю армією і наклав військові репарації і вивіз 162 заводи з Болгарії», – сказав Асен Василєв.

За його словами, політика вдавання, що агресора немає, не працює.

«Ми не хочемо конфлікту, ми не хочемо війни, але коли війна прийде на наш поріг, ми її зустрінемо і дамо відсіч агресору. Це має бути зрозуміло абсолютно кожному агресору, ким би він не був. Матч, в якому хтось намагається вказувати нам що робити, нас примушувати, нас шантажувати, закінчився. І в цьому конфлікті Болгарія допоможе країні, яка бореться з агресором», – сказав Василєв.

За словами віцепрем’єра, «позиція президента Радева стосовно того, що надаючи Україні зброю Болгарія таким чином продовжує конфлікт, є ганебною».

Зі свого боку прем’єр-міністр Кіріл Петков сказав, що його партія «Продовжуємо зміни» голосуватиме в парламенті за надання військової допомоги Україні. Таким чином, Болгарська соціалістична партія залишається єдиною, яка серед усіх членів правлячої коаліції виступає проти надання Україні військової допомоги.

Нагадаємо, Росія зупинила постачання газу в Болгарію.

Своєю чергою, Міністерство енергетики Болгарії заявило, що вживаються заходи щодо забезпечення альтернативних постачань газу та необхідності обмежувати споживання газу в країні немає.

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