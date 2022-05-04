  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Гарі Поттер» продає чарівні мантії, щоб допомогти українським дітям

    Денієл Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера - «Гарі Поттер» продає чарівні мантії, щоб допомогти українським дітям
    Денієл Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера
    фото з відкритих джерел

    Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz

    Британський актор Денієл Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії. Про це актор повідомив у своєму Instagram.

    Редкліфф повідомив, що зібрані кошти він передасть на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Daniel Radcliffe (@daniel9340)

    Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz.

    «Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні», — зазначається на вебсторінці магазину.

    Доставка мантій є безкоштовною.

    Гаррі Джеймс Поттер — вигаданий персонаж і головний герой знаменитої серії романів англійської письменниці Джоан К. Ролінґ. Історія описує події у Школі Чарів і Чаклунства Гоґвортс, де його найкращими друзями є чарівники Рон Візлі і Герміона Ґрейнджер.

    До слова, із Росії пішов «Гаррі Поттер». На початку квітня магазини електронних книг закликали росіян встигнути купити книги.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Анджеліна Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по Краматорську.

    Також Джолі пережила повітряну тривогу у Львові.

    Теги: росія окупанти книги діти війна українці Велика Британія Україна актор сім'я благодійність окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Гарі Поттер» продає чарівні мантії, щоб допомогти українським дітям