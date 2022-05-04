«Гарі Поттер» продає чарівні мантії, щоб допомогти українським дітям

Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz

Британський актор Денієл Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії. Про це актор повідомив у своєму Instagram.

Редкліфф повідомив, що зібрані кошти він передасть на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Daniel Radcliffe (@daniel9340)

Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz.

«Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні», — зазначається на вебсторінці магазину.

Доставка мантій є безкоштовною.

Гаррі Джеймс Поттер — вигаданий персонаж і головний герой знаменитої серії романів англійської письменниці Джоан К. Ролінґ. Історія описує події у Школі Чарів і Чаклунства Гоґвортс, де його найкращими друзями є чарівники Рон Візлі і Герміона Ґрейнджер.

До слова, із Росії пішов «Гаррі Поттер». На початку квітня магазини електронних книг закликали росіян встигнути купити книги.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Анджеліна Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по Краматорську.

Також Джолі пережила повітряну тривогу у Львові.