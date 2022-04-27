  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Президент Болгарії проти поставок зброї Україні

    Президент Болгарії проти поставок зброї Україні
    фото з відкритих джерел

    Слово «війна» Радев у своїх коментарях не використовував

    Президент Болгарії Румен Радев не бачить необхідності навідуватися до Києва, а також виступає проти поставок зброї Україні, оскільки це означає «пряме залучення в конфлікт». Висловлювання президента опублікувало болгарське видання BGNES.

    «Категоричне «ні» наданню військової допомоги Україні, адже це означає крок до прямого залучення Болгарії в цей конфлікт. Заклики до миру зникають, а на зміну їм приходить все більш жорстка риторика і заклики до перемоги. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми швидко рухаємося в цьому напрямку», – заявив Радев.

    За його словами, Болгарія повинна прикладати всіх зусилля для якнайшвидшого досягнення миру і припинення «конфлікту». Слово «війна» Радев у своїх коментарях не використовував.

    «Затягування конфлікту матиме катастрофічні наслідки у багатьох відношеннях. Суверенна болгарська позиція виробляється в Софії, а не в Києві, і я не думаю, що є необхідність у візиті туди», – підсумував Радев.

    Останнє висловлювання президента може стосуватися поїздки прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова в Україну. Згідно із заявами ЗМІ, він вирушив до Києва разом з делегацією, щоб обговорити військову допомогу нашій державі.

    Як раніше повідомлялося, болгарська делегація у складі представників від чотирьох партій-членів правлячої коаліції планує протягом найближчих днів відвідати Київ для ухвалення можливого рішення про надання військової допомоги Україні.

    Нагадаємо, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

    Читайте також:
    Дилема Болгарії: давати Україні зброю чи не давати
    Болгарія відмовилася постачати зброю Україні – Bloomberg
    Теги: росія окупанти війна Болгарія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Болгарії проти поставок зброї Україні