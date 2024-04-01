Під Москвою загорівся завод «Електроізоліт» (фото, відео)

За попередніми даними, площа загоряння становить близько 3 тис. кв.м

Причини пожежі залишаються невідомими

Масштабна пожежа сталася на заводі «Електроізоліт» у місті Хотьково в Московській області. Горить дах одного з корпусів.

Офіційні причини пожежі на заводі «Електроізоліт» поки що залишаються невідомими, проте, за попередніми даними, пожежа сталася на даху цеху просочення тканин, а площа загоряння становить 3 тис. кв.м.

Велика сталася пожежа на заводі «Електроізоліт» у місті Хотьково фото з соцмереж

Як повідомляють місцеві пабліки, пожежі присвоїли другий ранг складності. Також рятувальники евакуювали десятьох людей.

Підприємство «Електроізоліт» – найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі. Основна продукція – ізоляційні матеріали.

Як повідомлялося, про пожежу на заводі «Уралмаш» стало відомо сьогодні, 1 квітня.

«Уралмаш» є одним з лідерських підприємств Росії з виробництва обладнання для: металургії; гірничодобувної промисловості; промисловості будівельних матеріалів; енергетики.

Також на заводі виробляють екскаватори, бурове обладнання, конусні дробарки, стрижневі та кульові млини та інше.

До слова, унаслідок займання в одному з цехів заводу «Уралмаш», що в Єкатеринбурзі, обвалилася покрівля, очевидці перед пожежею чули вибухи.