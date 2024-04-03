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Україна неминуче атакує Кримський міст у першій половині 2024 року – The Guardian

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна неминуче атакує Кримський міст у першій половині 2024 року – The Guardian
Розвідка натякає, що незабаром може вивести Кримський міст з ладу
фото з відкритих джерел

Росія вжила масштабних заходів, щоб захистити міст, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши баржі як приманку для керованих ракет

Кримський міст буде знищений у першій половині 2024 року. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони України.

Як пише видання, розвідка має плани здійснити третю атаку безпілотниками на Кримський міст.  

Як зазначається, знищення цього інфраструктурного об’єкта посилить кампанію України зі звільнення Криму та підніме моральний дух на полі бою та поза ним, де сили Києва наразі поступово відступають.

Росія вжила масштабних заходів, щоб захистити міст, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши баржі як приманку для керованих ракет. Утім розвідка вважає, що незабаром може вивести міст з ладу. 

«Ми зробимо це в першій половині 2024 року», – сказав виданню один із посадовців відомства, додавши, що Кирило Буданов, начальник ГУР, вже має «більшість засобів для реалізації цієї мети», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, російські загарбники зводять залізничне сполучення між Ростовом та Кримом для забезпечення свого угруповання на тимчасово окупованому Півдні України. Протягом місяця після ураження Керченського мосту окупанти використовували великі десантні кораблі для перевезення військового вантажу.  «Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Криму», – зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом. 

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Теги: розвідка Крим війна міст

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