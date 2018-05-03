Брат побитого Найєма розказав про стан здоров’я нардепа

За словами Масі Найєма, його брат перебуває на лікуванні в державній клініці

Депутату Мустафі Найєму, якого побила група нападників в центрі Києва, ще не проводили судово-медичну експертизу через поганий стан здоров'я. Про це 3 травня повідомив брат народного депутата Масі Найєм. «Вчора йому мали проводити судово-медичну експертизу, вчора в нього ще трималося запалення і висока температура. Лікарі сказали, що ще не



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За словами Масі Найєма, його брат перебуває на лікуванні в державній клініці

Депутату Мустафі Найєму, якого побила група нападників в центрі Києва, ще не проводили судово-медичну експертизу через поганий стан здоров'я.

Про це 3 травня повідомив брат народного депутата Масі Найєм.

«Вчора йому мали проводити судово-медичну експертизу, вчора в нього ще трималося запалення і висока температура. Лікарі сказали, що ще не можна його вивозити з лікарні», - сказав брат постраждалого.

За його словами, Мустафа Найєм знаходиться на лікуванні у державній клініці у Києві.

«Це не приватна клініка, наскільки мені відомо. Мустафа не під охороною», - повідомив брат депутата.

На його думку, справа може бути перекваліфікована - «все буде залежати від того, який стан у Мустафи і від наявності більшої кількості доказів».

«Мої прогнози, що стаття може змінитися на «нанесення тяжких тілесних», - зазначив Масі Найєм.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.

Як відомо, у середу ввечері обвинуваченого у нападі на депутата громадянина Росії Магомеда-Саліх Саїтова взяли під цілодобовий домашній арешт до 30 червня.

Ще двох підозрюваних - Ахмета Саїтова та Умала Тімербілатова - суд відправив під нічний домашній арешт.

Джерело: 112 Україна