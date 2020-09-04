Навчальний рік в умовах пандемії. Відомий інфекціоніст пояснив головну помилку влади



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Інфекціоніст вважає, що центральна влада не підготувала школярів до навчання під час пандемії

Керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю: Найголовніше, що треба було створити – хорошу систему вентиляції приміщень

Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, інфекціоніст Андрій Александрін розкритикував МОЗ за підготовку дитячих садків та шкіл до навчання під час пандемії. В інтерв’ю «Главкому» інфекціоніст оцінив рівень карантинної підготовки для шкіл, ініційованої Міністерство здоров’я України.

«У всій ситуації навколо підготовки шкіл є багато незрозумілих моментів. Хочу звернути увагу, що функціонально за протидію поширенню Covid-19 відповідає головний санітарний лікар України – нині це Віктор Ляшко. Давайте пригадаємо: перша постанова головного санітарного лікаря щодо дитячих навчальних закладів вийшла 30 липня, тобто за місяць до початку навчального сезону. Документ містив тимчасові рекомендації. А ось кінцева постанова головного санлікаря вийшла 22 серпня. Скажіть, чи можливо за тиждень підготуватися до навчального сезону?», – запитує медик.

Андрій Александрін навів приклад, що у США Центр контролю за захворюваністю (CDC) видав відповідні рекомендації ще в середині січня 2020 року.

«Натомість наш головний санлікар «ждав чогось» пів року. Хотів би також звернути увагу на те, що головний санітарний лікар поклав відповідальність за захворюваність дітей на керівників навчальних закладів. Це смішно. Керівники дитячих установ не мають ні людського, ні фінансового ресурсу для того, щоб створити ці умови. Роль держави – не забороняти, а допомагати створювати необхідні умови. А головний санітарний лікар та Центр громадського здоров’я МОЗ за цей час нічого не зробили», – вважає інфекціоніст.

На думку Александріна, МОЗ в першу чергу повинен був розробити систему вентиляції для дитсадків та шкіл.

«Найголовніше, що треба там створити, – це хорошу систему вентиляції приміщень, встановити контроль за температурою повітря. До слова, вона має в межах 19-21 градус. Це дуже важливо. Крім того, вкрай необхідно контролювати вологість повітря, особливо в опалювальний сезон. Вона має бути від 40% до 60%, а у нас під час опалювального сезону в дитячих закладах ледь сягає 20%. Діти дихають сухим повітрям, у них пересушується слизова оболонка і організм стає сприятливий до розвитку всіх ГРВІ: грипу, риновірусу, аденовірусу, Covid-19 і так далі. У нас ідеальні умови для розповсюдження патогенів щороку, проблема виникла не зараз», – додає лікар.

Андрій Александрін обурений, що влада нічого не зробила, поки країна була на жорсткому карантині.

«За пів року Covid-19, час, коли ми були на жорсткому карантині, державна система взагалі нічого не зробила для дитячих закладів. У школах та садочках всі в шоці, бо вони не розуміють, звідки брати кошти, як виконувати цю постанову головного санітарного лікаря. Я намагаюся ніколи не лізти в політику, але я просто чітко розумію як спеціаліст, що у нас країна з якимись збоченими правилами. Ніхто не намагається вирішити проблему», – наголосив інфекціоніст.

До слова, Андрій Александрін також оцінив нинішні рекомендації МОЗ. Він додає, що влада не думає за безпеку дітей та не розуміє широку картину пандемії, яку бачать ЮНІСЕФ та ВООЗ, які починають з питання вентиляції повітря, його вологості і температури.

«У нас про це ніхто не каже. І коли трохи похолодає і в класах позакривають вікна, ризик розповсюдження не лише коронавірусної, а й будь-якої інфекційної хвороби стане величезним. Грошей, які були у «коронавірусному фонді», вистачило б для того, щоб за пів року підготувати школи і дитячі садки до нового навчального року. Але натомість будуємо дороги. Скажімо, мити руки після кожного уроку – дуже правильна рекомендація. Питання в іншому: чи створені для цього відповідні умови? Чи скрізь є рідке мило (бо інше не підходить), чи скрізь закуплені саме паперові рушнички? Може, вас це здивує, але далеко не в усіх школах у сільській місцевості взагалі є вода – холодна, про гарячу взагалі не йдеться! Поїдьте в Закарпатську область, відвідайте школи, лікарні, там нема води ніякої. Про яку інфекційну безпеку можна говорити?», – наголосив медик.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах. У разі Covid-19 в учня на карантин піде весь клас.

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