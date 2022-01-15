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    МЗС Британії: Росія розганяє фейки, щоб виправдати вторгнення до України

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    Глава МЗС Британії звинуватила Росію у проведенні дезінформаційної кампанії - МЗС Британії: Росія розганяє фейки, щоб виправдати вторгнення до України
    Глава МЗС Британії звинуватила Росію у проведенні дезінформаційної кампанії
    фото з відкритих джерел

    Росія дезінформує громадськість для виправдання вторгнення в Україну, зазначив глава МЗС Британії

    Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія проводить дезінформаційну кампанію для виправдання вторгнення на територію України. Про це Трасс написала у своєму Twitter.

    «Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України. Росія має зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори з Україною», – написала міністр.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

    Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель був на Донбасі. Він заявив. що від України залежить безпека Європи.

    Напередодні нового року Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією.

    У грудні США та Велика Британія відправили до України фахівців з кібербезпеки.

    Також британська розвідка попереджала, що Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.

    Теги: МЗС розвідка ЄС Росія Велика Британія
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    МЗС Британії: Росія розганяє фейки, щоб виправдати вторгнення до України