МЗС Британії: Росія розганяє фейки, щоб виправдати вторгнення до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія проводить дезінформаційну кампанію для виправдання вторгнення на територію України. Про це Трасс написала у своєму Twitter.

«Росія веде дезінформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію та виправдання вторгнення до суверенної сусідньої України. Росія має зупинити свою агресію, провести деескалацію та розпочати змістовні переговори з Україною», – написала міністр.

Russia is waging a disinformation campaign intended to destabilise and justify an invasion of its sovereign neighbour Ukraine



Russia must halt its aggression, deescalate and engage in meaningful talks #StandWithUkraine