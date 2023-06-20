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Метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Метеорологи зробили невтішний прогноз для Європи
На європейців влітку чекає спека
фото з відкритих джерел

 Європі знову загрожує рекордна спека та посуха

Європа – екстремеально найшвидко нагрівається. Минулого року, якщо вірити метеорологам у  було зафіксовано найспекотніше за весь час метеоспостережень літо.

Дослідники стверджують, що посуха виявилася найстрашнішою за останні 500 років. Екстремальну спеку було зафіксовано в Іспанії, Італії, Португалії та інших південних країнах. Рекордно високі температурні показники спостерігалися навіть у Великій Британії. В Іспанії температура повітря перевищувала 40° протягом кількох днів поспіль. Аномальна літня спека в 2022 році стала причиною загибелі тисяч європейців, привівши також до погодних катаклізм у вигляді бурнвіїв, повеней, посух та інших небезпечних «капризів» природи, що явно розсердилася на людство.

Згідно з останніми прогнозами, цього літа Європі знову загрожує рекордна спека та посуха.  Як випливає із нового дослідження Всесвітньої метеорологічної організації (WMO) та Служби контролю за змінами клімату «Коперник» при Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди, перевищення середньої літньої температури на континенті минулого року над показником доіндустріального періоду становило 2,3°С. Температура води біля поверхні європейських морів теж побила рекорди, а ще торішня спека призвела до безпрецедентного танення льодовиків. 

«Літо торік було найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Високі температури посилили посушливі явища, спровокували дуже сильні лісові пожежі, що перетворили на попелище другу площу (за історію спостережень) лісову територію, і призвели до тисяч летальних наслідків, викликаних аномальною спекою», – говорить генеральний секретар WMO Петтер Таалас.

«Підвищення температури на 2,3° у Європі шокує. Традиційна увага до глобальних температур приглушує небезпеку, а тим часом швидкість підвищення температур у Європі майже вдвічі перевищує середню по планеті», – зазначає професор кліматології британського університету Рідінг Вільям Коллінз.  

Не дивно, що разом з усім континентом рекорди з літньої спеки встановили у 2022 році і ціла низка європейських країн: у тому числі Німеччина, Великобританії та Іспанії. В результаті дуже високою та близькою до рекордної виявилася в цих країнах минулого року і середня температура.

Метеорологи AccuWeather попереджають, що жорстока спека в Європі може бути найгіршою на континенті з 1757 року, бо синоптики вважають, що одна з найсильніших хвиль спеки за понад 200 років розгортається по Європі з температурою, що конкурує з температурою в Долині Смерті – одному з найспекотніших місць на Землі.

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Теги: спека повітря погода

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