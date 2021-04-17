Росія відповіла на «фокуси» Чехії

Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів, заявила: «Празі добре відомо, що піде за подібними «фокусами»

Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів

Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала рішення влади Чехії про висилку із країни 18 російських дипломатів, повідомляє «Тасс» у суботу, 17 квітня.

«Празі добре відомо, що піде за подібними «фокусами», – сказала вона.

У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав нісенітницею заяви про те, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

«Це нісенітниця, висмоктана з пальця. Це просто придумана ситуація для того, щоб підтримати американців, які зараз отримали жорстку відповідь від нас», – сказав сенатор «Тасс».

За словами Джабарова, Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів.

«Відповідь буде адекватною. Але, найімовірніше, я підозрюю, пропорційною», – сказав він.

Як відомо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

У Празі вважають, що співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.