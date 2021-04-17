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    Росія відповіла на «фокуси» Чехії

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    Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів, заявила: &laquo;Празі добре відомо, що піде за подібними &laquo;фокусами&raquo; - Росія відповіла на «фокуси» Чехії

    Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Чехії вислати 18 російських дипломатів, заявила: «Празі добре відомо, що піде за подібними «фокусами»

    Фото: AFP

    Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів

    Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала рішення влади Чехії про висилку із країни 18 російських дипломатів, повідомляє «Тасс» у суботу, 17 квітня.

    «Празі добре відомо, що піде за подібними «фокусами», – сказала вона.

    У свою чергу, заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав нісенітницею заяви про те, що російські розвідники могли мати відношення до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році.

    «Це нісенітниця, висмоктана з пальця. Це просто придумана ситуація для того, щоб підтримати американців, які зараз отримали жорстку відповідь від нас», – сказав сенатор «Тасс».

    За словами Джабарова, Росія пропорційно відповість на висилку 18 російських дипломатів.

    «Відповідь буде адекватною. Але, найімовірніше, я підозрюю, пропорційною», – сказав він.

    Як відомо, Чехія звинуватила РФ у вибухах в 2014 році та висилає 18 російських дипломатів.

    У Празі вважають, що співробітники ГРУ «Петров» і «Боширов» могли бути причетні до вибухів на території складського комплексу по зберіганню боєприпасів, в чеському селі Врбетіце (регіон міста Злін) в 2014 році.

    До слова, Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі.

    Також Польща оголосила про вислання трьох російських дипломатів.

    Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

    16 квітня Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до «реалізації антиросійського курсу».

    Також у відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів.

    Теги: МЗС Росія дипломатія ГРУ Чехія дипломатичний конфлікт політика
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