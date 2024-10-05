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Росіяни стратили чотирьох українських військових на заводі у Вовчанську

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни стратили чотирьох українських військових на заводі у Вовчанську
Головне управління розвідки нещодавно звільнило від окупантів Вовчанський агрегатний завод
фото з відкритих джерел

Прокурори розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни

Окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових. Злочин трапився улітку 2024 року. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори розпочали досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених. Вказані факти документують завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримали свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

За словами  керівника відомства Олександра Фільчакова, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні.

«Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження, а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання», – заявив Фільчаков.

У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Раніше в Офісі генерального прокурора заявили, що мають інформацію про страту на полі бою від рук російських військових 93 українських військовополонених.

Нагадаємо, у свіжій доповіді щодо України, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про нові факти порушення росіянами Женевських конвенцій. Організація наголосила, що страти українських військових є серйозними порушеннями та Міжнародно гуманітарного права (МГП).

До слова, правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.

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Теги: полон окупанти вирок злочин розслідування прокурор прокуратура

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