Молодь тікає з держслужби. Офіційні дані

Голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшин розповіла, що щороку кількість молодих фахівців на державній службі скорочується

У 2020 році на держслужбі працювало близько 27% молоді, у 2023-му – 21%

Щороку кількість молодих фахівців на державній службі скорочується. У 2020 році працювало 27% від загальної кількості, у 2023 стало 21%. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.

«На держслужбі працює 31 745 державних службовців віком до 35 років – 20% від загальної чисельності. Ми активно залучаємо молодь до роботи в публічному секторі. Співпрацюємо із міжнародними проєктами технічної допомоги та «ейчарами» університетів. Я особисто часто зустрічаюся зі студентами», – розповіла Алюшина.

Голова Нацагентства з питань держслужби зауважила, що кількість молодих фахівців на державній службі скорочується щороку: «У 2020 році на держслужбі працювало близько 27% молоді, у 2021-му – 25%, 2022-му – 22%, у 2023-му – 21%».

Наталія Алюшина додала, що 20% молоді від загальної кількості працівників – це оптимально, з огляду на тенденцію старіння нації.

«Із державної служби ми неохоче відпускаємо людей, які досягли граничного віку 65 років. Продовжуємо з ними контракти, якщо вони фахові і здатні працювати далі. Так вчиняють і в інших держорганах. Маємо «лазівку» щодо можливості продовження роботи до 70 років після досягнення граничного віку за рішенням керівника», – розповіла керівниця Нацагентства.

Водночас Алюшина зауважила, що наразі проводиться робота з переконання молоді у перевагах роботи в публічному секторі: «Нам це, напевно, вдається, бо в Агентстві «молодіжний» показник сягає 35%. Проводимо гостьові лекції в університетах, практикуємо запрошення студентів – майбутніх випускників спеціальності «Публічне управління та адміністрування» – до нас. Даємо їм можливість пройти пробне тестування зі знання законодавства, яке складають кандидати на посади державної служби».

Нагадаємо, що Наталія Алюшина розповіла, що 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників.

Також голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина пояснила, чому у деяких чиновників падають зарплати.