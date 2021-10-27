Готуються до війни? Європейська країна планує посилити армію через «російську загрозу»

Віцепрем'єр Польщі вимагає посилити армію країни

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський вважає за потрібне підсилювати армію держави через геополітичні виклики, «імперські амбіції Росії». Його слова наводить Associated Press.

Для цього політик пропонує ухвалити відповідний законопроєкт. Згідно з документом, зросте оборонний бюджет Польщі, а також майже вдвічі збільшиться чисельність армії – щонайменше до 250 тис. військових та 50 тис. резервістів.

«Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, а саме війни, ми повинні діяти відповідно до старого правила: «Хочеш миру, готуйся до війни», – заявив Качинський. На його думку, Польща повинна мати серйозну стримуючу силу, а також можливість «ефективно захищатися протягом тривалого часу».

Зазначимо, що раніше Ярослав Качинський звинуватив Росію у веденні багатоступеневої гібридної війни проти Польщі. На думку політика, РФ діє проти країни у двох напрямках: біля польсько-білоруського кордону та у самій Варшаві.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, чому Німеччина відповідальна за стрибок цін на газ.

Також слід нагадати, що нещодавно у Польщі люди масово виходили на вулиці на підтримку членства країни у Євросоюзі, оскільки вона опинилася під загрозою виходу з ЄС.

Нагадаємо, 60% фінів вбачають у Росії військову загрозу своїй країні. 45% ставляться до східного сусіда негативно.

Раніше начальник штабу оборони Великобританії Ніколас Картер назвав Росію критичною загрозою.

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