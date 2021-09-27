Білоруські прикордонники годують дітей мігрантів наркотиками – МВС Польщі

Дітей доставили в лікувальний заклад, де в їх організмі виявили метадон

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський заявив, що білоруські прикордонники дають наркотики мігрантам. Влада країни все частіше отримує інформацію про те, що білоруси дають біженцям психотропні пігулки під виглядом таблеток, повідомляє Wprost.

За його словами, литовські прикордонники 22 липня затримали групу з 15 осіб, громадян Іраку і Росії, серед яких були двоє дітей у віці 6 років і 1,5 року.

Після затримання батьки повідомили, що не можуть розбудити дітей і попросили про допомогу. За їх словами, один з білоруських прикордонників, який супроводжував сім'ю до кордону, дав для дітей дві таблетки, щоб вони не плакали. Дітей доставили в лікувальний заклад, де в їх організмі виявили метадон.

За словами глави МВС Польщі, якби не швидке втручання литовських служб, діти б загинули.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін розповів, що польські чиновники дедалі частіше отримують інформацію про те, що білоруські прикордонники дають мігрантам наркотики, зокрема психотропні, під виглядом таблеток, щоб «пережити незаконний перетин кордону».

Щодня сотні «нелегалів» намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Із серпня польські служби зафіксували 9400 спроб незаконного перетину кордону, і 8200 з них вдалося запобігти.

Міністр повідомив, що польсько-білоруський кордон зараз охороняють близько 4000 офіцерів прикордонної служби, а також близько 600 поліцейських. Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак своєю чергою сказав, що прикордонників щодня підтримують 2,5 тисячі солдатів, і ця кількість може бути збільшена за необхідності.

Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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